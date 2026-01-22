춘천시, 사회복지시설 종사자 건강검진비용 지원…최대 20만원 지원

올해부터 최대 20만원 지원…격년제 운영

상해보험료 전액 지원 등 처우개선 확대

강원도 춘천시(시장 육동한)가 올해부터 사회복지시설 종사자를 대상으로 최대 20만원의 종합건강검진비를 지원한다.

이번 사업은 사회복지시설 종사자의 건강권을 보장하고 복지서비스의 안정성과 품질을 높이기 위해 마련됐다.

지원 대상은 도내 인건비 지원 사회복지시설에서 주 40시간 이상 근무하는 전일제 종사자로 4대 보험 가입자에 한한다. 노인의료복지시설과 재가노인복지시설 어린이집 등 일부 시설과 촉탁의 단기간 근로자 등 상시근로자가 아닌 종사자는 지원 대상에서 제외된다. 시설이나 법인에서 유사한 종합건강검진 후생복지를 지원하는 경우에도 중복 지원은 불가하다.

건강검진비는 2년에 1회 격년제로 지원되며 출생연도 끝자리를 기준으로 대상자를 구분한다. 올해는 끝자리가 짝수인 종사자가 해당, 시는 올해 지원 대상자를 총 129명으로 파악 중이다.

지원 한도는 1인당 최대 20만원이다. 검진은 종합건강검진이 가능한 병·의원에서 받을 수 있으며 기본 건강검진을 포함해 내시경 초음파 등 종합건강검진 항목이 지원된다. 검진은 오는 2월 1일부터 11월 27일까지 실시해야 하며 검진비 신청은 12월 4일까지 가능하다. 종사자가 검진비를 먼저 결제한 뒤 신청서를 제출하면 서류 확인 후 개인 계좌로 지급된다.

이와 함께 춘천시는 사회복지시설 종사자 상해보험료 본인부담금 지원을 기존 50%에서 100% 전액 지원으로 확대한다. 또 다함께돌봄센터 종사자 호봉제 도입, 지역아동센터 종사자 명절휴가비 인상, 급식도우미 명절휴가비 신설 등 아동복지시설 종사자 처우개선도 함께 추진한다.

춘천시 관계자는 "사회복지 현장에서 일하는 종사자의 건강과 처우를 함께 개선하는 데 초점을 맞췄다"며 "현장의 부담을 줄이고 안정적인 복지서비스가 제공될 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>