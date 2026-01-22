본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전시, 대전고서 공공도서관·근린생활형 등 '복합문화체육시설' 기공식 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.22 09:30

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대전 최초 지역-학교 상생공간 탄생...오는 2027년 4월 준공

조감도(사진=모석봉 기자)

조감도(사진=모석봉 기자)

AD
원본보기 아이콘

대전 최초로 학교 내 학생과 지역주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설을 건립하는 기공식이 열렸다.


대전시가 22일 대전고등학교에서 '생활 SOC(국민편익증진시설) 학교시설복합화 건립 기공식'을 개최했다.

학교시설복합화는 학교의 교육활동 지원 및 지역사회 생활 사회간접자본 확충을 위해 학교 내 학생과 지역주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설을 건립하는 사업이다.


대전고 사업은 2021년 9월 공모사업에 선정돼, 2023년 1월 설계 공모, 2025년 4월 건축설계를 완료하고 8월 시공자를 선정해 11월까지 기존 체육관을 철거했다.


대전고에 건립될 학교시설복합화 건축물은 연면적 5600㎡, 지하 1층, 지상 3층 규모로, 지상 1층 공공도서관, 지상 2층 생활문화시설, 지상 3층 다목적체육관이 조성된다.

이번 기공식은 그동안의 사업 추진 경과와 향후 계획을 발표하고, 복합화시설 건립을 축하하는 자리로 진행됐으며, 시는 기공식을 기점으로 본격 공사를 착수해 2027년 4월 준공을 목표로 안전하고 체계적으로 사업을 추진할 방침이다.


이장우 대전시장은 "복합화시설이 대전 원도심 지역주민의 여가 활동의 중심이 되고, 학생의 교육환경 개선에도 도움이 될 수 있도록 건립에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"괘씸은 하지만, 역시 이거한게 없어요"...다 털려도 결국 못 떠났다 쿠팡 "괘씸은 하지만, 역시 이거한게 없어요"...다 털려... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

"집에 있다면 당장 버려야"…매일 쓰는 '이것', 2년 지나면 위험한 이유

"계엄 끝난 건 맨몸 맞선 국민 덕분"…선고 중 울컥한 이진관 판사

'K푸드 효자'라더니냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기