당근, '카페' 서비스 수도권 지역 출시

최호경기자

입력2026.01.22 09:27

카페 운영자 수익화 프로그램도 마련

당근은 동네 이웃들과 온라인에서 관심사를 중심으로 소통할 수 있는 '카페' 서비스를 서울·경기·인천 지역에 출시했다고 22일 밝혔다.


당근 카페는 특정 주제를 중심으로 동네 이웃들이 모여 정보를 공유할 수 있는 온라인 공간이다. ▲건강/다이어트 ▲게임 ▲여행 ▲경제/금융 ▲맘카페 ▲팬카페 등 총 17개의 세분화된 카테고리로 운영된다. 카페 개설 시에는 인공지능(AI)이 카페명에 맞는 카테고리를 자동 추천한다.

당근, '카페' 서비스 수도권 지역 출시. 당근

또한, 게시글 중심의 콘텐츠 환경을 구성했다. 게시글 제목이 먼저 보이는 피드 형태의 구조를 적용해 이용자들이 관심 있는 내용을 한눈에 확인할 수 있도록 했고, 글 작성을 돕는 전용 에디터 역시 도입했다.


카페를 운영하는 '카페장'을 위한 수익화 프로그램도 마련했다. 당근은 수도권 지역 카페장을 대상으로 카페 운영 성과에 따라 월 최대 20만원의 수익을 창출할 수 있는 프로모션을 제공한다. 향후 서비스 지역 확장에 맞춰 해당 프로그램도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.


당근 관계자는 "앞으로도 이용자 니즈에 맞춰 커뮤니티 기능을 지속해서 고도화하고, 카페 서비스 또한 더 많은 지역으로 확대해 나갈 계획"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
