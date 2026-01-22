한림대, '대학일자리플러스센터 평가' 우수 획득…강원권 유일

3년 ‘보통’ 깨고 최고 등급 탈환

한림대, 글로컬대학 선정 후 취업 역량 ‘폭발’

한림대학교(총장 최양희)는 고용노동부 중부지방고용노동청 강원지청으로부터 '2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차성과평가'에서 최고 등급인 '우수' 등급을 획득했다고 21일 밝혔다.

한림대학교 캠퍼스라이프센터 전경. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

한림대학교는 강원특별자치도 내 사업 운영 대학 중 유일하게 '우수' 등급을 받으며 지역 청년 고용 지원의 거점 대학으로서 역량을 입증했다. 2022년부터 2024년까지 3년간 '보통' 등급을 받았으나, 현장 중심의 운영 재정비와 성과 관리 체계 강화를 통해 4년 만에 최고 등급으로 복귀했다.

이러한 성과는 2023년 11월 교육부 '글로컬대학30' 사업 선정 이후 추진해 온 교육 혁신과 취업 지원 인프라 투자가 밑거름이 되었다. 한림대학교는 AI 기반 진로 시스템 고도화 및 산업체 연계형 프로그램을 대폭 강화해 왔으며, 재학생뿐 아니라 졸업생과 지역 청년까지 아우르는 '졸업생 특화 프로그램'을 통해 촘촘한 고용 안전망을 구축했다.

성시일 센터장은 "이번 '우수' 등급 획득은 글로컬대학30 선정 이후 대학 혁신을 실질적인 청년 일자리 성과로 구체화한 결과"라며 "앞으로도 지역 산업 수요에 부합하는 인재를 양성하고, 강력한 취업 지원 거버넌스를 구축하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>