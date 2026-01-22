의료공백 해소 신호탄…인제군, 시니어 의사 본격 진료 돌입

강원도 인제군보건소는 지역 주민에게 보다 안정적이고 질 높은 의료서비스를 제공하기 위해 시니어 의사를 채용하고 오는 2월 3일부터 남면보건지소에서 본격적인 진료를 시작한다고 22일 밝혔다.

이번에 영입한 김진홍 전문의는 약 30여년간 의료 현장에서 근무한 베테랑 의료인으로, 강릉 제일산부인과의원 원장, 서울지방교정청 의료과 의무관 및 의료과장, 인제고려병원 산부인과 과장 등을 역임하며 풍부한 임상 경험을 쌓아왔다.

김 전문의는 남면보건지소에서 1차 의료기관 진료를 중심으로 내과 진료를 포함한 주민 밀착형 의료서비스를 제공할 예정으로, 만성질환 관리와 경증 질환 진료 등 일상적인 의료 수요에 안정적으로 대응할 것으로 기대된다.

그동안 인제군은 공중보건의사 부족으로 공보의 1명이 남면·북면·서화보건지소 3개소를 순회 진료해 왔으며, 이로 인해 일부 지역에서는 주 1~2회에 그치는 제한적인 진료가 이뤄져 주민들이 의료 이용에 불편을 겪어왔다.

이번 시니어 의사 채용으로 남면보건지소에는 매주 화·수·목요일 주 3회 고정 진료 체계가 마련돼 지역 필수의료 공백이 상당 부분 해소될 전망이다.

특히 고혈압·당뇨 등 지속적인 관리가 필요한 만성질환 환자 비율이 높은 지역 특성상, 경험 많은 시니어 의사의 안정적이고 세심한 진료와 상담은 질병 예방과 주민 건강 증진에 실질적인 도움이 될 것으로 보인다.

한편, 인제군보건소를 비롯해 북면·서화·기린·상남보건지소 등 관내 보건기관에서는 내과와 한의과 진료가 요일별로 운영되고 있으며,

이번 시니어 의사 배치를 통해 지역별 진료 공백을 최소화하고 보건의료 접근성을 높여 나갈 방침이다.

인제군보건소장은 "실력과 연륜을 겸비한 시니어 의사의 합류로 지역 공공보건의료 기능이 한층 강화됐다"며 "현재 공중보건의사가 미 배치된 상남보건지소에 대해서도 추가 시니어 의사 채용을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





