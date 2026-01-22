올해 韓 경제, 2% 내외 반등한다는데…"여전히 미진" 이유는

글로벌 금융위기·코로나19 당시 1% 이하 부진 후 4% 이상 반등

장기적으로는 수출 구조를 다변화 등 양극화 해소 노력 필요

올해 우리나라 경제 성장률은 2% 내외의 반등을 기록할 것으로 전망된다. 반도체가 이끄는 수출 호조세와 소비 회복·건설 부진 완화에 따른 내수 개선이 성장률 반등의 밑거름이 될 것이라는 분석이다. 다만 지난해 1%에 턱걸이한 저성장 기저효과를 고려하면 과거 대비 미진한 회복이라는 게 전문가들의 평가다. 높은 환율과 여전히 불안정한 부동산 시장 등은 올해의 리스크 요인으로 꼽혔다. 장기적으로는 수출 구조 다변화 등 양극화 해소를 위한 노력이 필요하다는 진단이다.

올해 2% 전후 반등 전망…반도체發 수출 호조, 소비 회복·건설 부진 완화

정부는 이달 초 '2026년 경제성장전략'을 통해 올해 '2.0% 성장'을 목표를 내걸었다. 직전 전망인 1.8%보다 0.2%포인트 높여 잡았다. 적극적 재정 정책과 소비·투자·수출 부문별 대책으로 지난해 1.0%에 그친 성장률을 올해 2%대로 끌어올리겠다는 청사진이다. 정부는 지난해에 이어 올해도 반도체 산업이 우리 경제 성장률을 견인할 것으로 봤다. 국제유가 하락으로 교역 조건 역시 개선돼 올해 수출 증가율은 4.2%로 확대될 것이라고 전망했다.

한은은 올해 한국 경제성장률 전망치를 1.8%로 제시하고 있다. 민간소비와 재화수출 두 부문이 지난해에 이어 증가세를 이어갈 걸로 보이는 데다 정부 역할도 늘 것이란 분석이다. 이동원 한은 경제통계2국장은 "올해 정부예산이 3.3% 늘어난 점 등이 정부 기여도를 보다 높일 것"이라고 예상했다. 지난해 이례적으로 성장을 제약한 건설 부진이 완화하는 점도 긍정적인 요인이다. 경상수지 흑자 규모는 올해 역대 최대인 1300억달러로 늘어날 것으로 예상했다.

국내외 기관의 올해 우리나라 경제성장률 전망치는 2%를 전후로 갈린다. 경제협력개발기구(OECD)는 정부보다 높은 2.1%를 제시했으나, 국제통화기금(IMF, 1.9%)과 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO, 1.9%), 한국개발연구원(KDI, 1.8%), 아시아개발은행(ADB, 1.7%)은 2%에 못 미치는 수치를 내놨다.

과거 '부진 후 반등' 대비 미약…수출 구조 다변화 등 구조개혁 집중해야

이 같은 올해 성장률의 회복 속도는 과거에 비해 미진하다는 분석이다. 글로벌 금융위기와 코로나19 등 과거 1%대 이하의 부진한 성장 직후 민간소비 회복과 설비투자 반등으로 4% 이상의 성장률을 달성했던 상황과 비교할 때, 반등세가 상대적으로 미약하다는 것이다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 "기저효과가 있음에도 불구하고 올해 1.8~2.0% 성장한다면 미국(2.4%, IMF 전망)보다도 0.4~0.6%포인트 낮은 것으로 여전히 성장률이 낮다고 봐야 한다"고 짚었다.

올해 소비개선과 건설 부진 완화 등은 긍정적으로 작용하겠지만, 외환 및 부동산 시장 관련 우려와 가계부채 문제 등은 리스크 요인으로 평가됐다. 내수 회복세와 반도체를 앞세운 수출 호조는 올해 경기 회복을 이끌겠지만, IT와 비IT 간 성장률 격차, 잠재성장률 하락과 양극화 등 구조적 과제 역시 여전하다. 정부는 잠재성장률이 하락 추세를 이어가면 2030년대에는 1% 내외, 2040년대에는 0%대까지 곤두박질칠 수 있다고 보고 있다. 손종칠 한국외대 경제학부 교수는 "구조개혁 등을 통해 성장에 장애가 되는 요소가 어느 정도 해소될 수 있을지가 올해 성장률 수준을 가르는 요인이 될 것"이라고 내다봤다.





