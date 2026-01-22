한림대 RISE본부, ‘전국 RISE 성과포럼’서 지역현안 해결 우수사례 발표

한림대학교(총장 최양희) RISE본부는 지난 20일부터 22일까지 부산 BEXCO에서 개최된 '[2026년 전국 대학 RISE 사업단 동계 성과포럼'에 참가해 21일 '지역현안 해결'을 주제로 우수 성과를 발표했다.

전국 RISE 수행대학이 참여한 이번 포럼에서 한림대학교는 지역문제 해결 프로젝트인 '한림 G-Lab'을 중심으로 사업단 소개와 지산학연계 추진 현황을 설명했다. 이강 교수가 발표를 맡았다.

한림대학교 RISE본부는 한림 G-Lab@동해·인제·정선의 권역별 추진 성과를 통해 지역 특성을 반영한 문제 해결 사례와 협력 성과를 공유하며, 지역사회 기여 효과를 구체적으로 제시했다.

홍석민 본부장은 "이번 발표는 한림대학교 RISE사업의 실질적 성과를 대외적으로 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 지역과의 협력을 기반으로 지산학 협력 생태계를 강화하고, 지역혁신을 선도하는 중추대학으로서의 역할을 지속하겠다"고 밝혔다.





