[오늘의신상] 파리바게뜨, 리미티드 '두쫀 타르트' 출시

임온유기자

입력2026.01.22 09:49

초코 타르트지 안에 피스타치오·카다이프
23일부터 전국 가맹점에서 한정 수량 판매

파리바게뜨가 '두바이 스타일 디저트'의 매력을 담은 신제품 '두쫀 타르트'를 23일 출시한다.


두쫀 타르트는 진한 풍미의 초코 타르트지 안에 피스타치오 원물로 만든 고소한 피스타치오 페이스트와 밀로 만든 얇은 면인 카다이프를 듬뿍 채워 깊고 풍부한 맛을 구현했다. 여기에 달콤하고 쫀득한 마시멜로우를 올리고 코코아 파우더로 마무리해, 한 입 베어 무는 순간부터 바삭함과 쫀득함, 부드러움이 어우러지는 입체적인 식감을 즐길 수 있다.

[오늘의신상] 파리바게뜨, 리미티드 '두쫀 타르트' 출시
두쫀 타르트는 전국 가맹점에서 한정 수량으로 선보인다.


파리바게뜨 관계자는 "최근 화제가 되고 있는 두바이 스타일 디저트의 맛의 조화를 더욱 풍성하게 느낄 수 있도록 타르트 형태로 선보였다"면서 "앞으로도 색다른 재미와 경험을 전할 수 있는 제품을 지속적으로 출시할 것"이라고 말했다.




임온유 기자 ioy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

