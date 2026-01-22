[오늘의신상]'일품진로 마일드' 패키지 재단장…"부드러움과 프리미엄 감성 강조"

라벨 및 병뚜껑 색상 변경해 제품 정체성과 가치 표현

하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 18,030 전일대비 210 등락률 +1.18% 거래량 115,667 전일가 17,820 2026.01.22 10:40 기준 관련기사 [오늘의신상]'하이트 논알콜릭 0.7%'…"비알코올 음료의 도수와 특징 한눈에"[단독]더 세진 국민연금 의결권…하이트진로 새 대표에 반대표 던졌다[오늘의신상]석수 무라벨…"QR캡 리뉴얼로 친환경 전환 가속" 전 종목 시세 보기 close 가 '일품진로 마일드'의 패키지를 새단장한다고 22일 밝혔다. 일품진로 라인업 전 품목의 리뉴얼을 완료해 제품별 정체성을 더욱 명확히 전달하고 프리미엄 이미지를 강화한다는 전략이다.

'일품진로 마일드'는 프리미엄 증류식 소주 브랜드 일품진로의 저도수(알코올 도수 16.9도) 제품으로 지난해 부드럽고 가볍게 즐기고 싶은 소비자 니즈에 맞춰 출시됐다. 하이트진로는 출시 후 첫 패키지 리뉴얼을 단행하며 라벨, 병뚜껑 등의 색상이 변경된다.

이번 패키지 리뉴얼은 일품진로 마일드가 지닌 '가장 부드러운 맛'과 '프리미엄 감성' 두 가지를 직관적으로 전달하는데 중점을 뒀다. 부드러운 주질 콘셉트에 맞춰 고급스러우면서 세련된 느낌을 주는 '에메랄드 그린' 색상을 적용해 제품의 정체성과 가치를 시각적으로 표현했다.

리뉴얼 출시된 일품진로 마일드는 1월 5주차부터 전국 유흥, 가정 채널에서 순차적으로 판매된다. 용량, 주질, 가격 등은 기존과 동일하다.

하이트진로 관계자는 "일품진로 마일드는 일품진로의 깊이 있는 풍미는 그대로 유지하면서도 가장 부드러운 맛을 구현해 차원이 다른 품질을 자랑하는 제품으로, 고유의 정체성을 더욱 명확히 하고자 리뉴얼을 단행했다"며 "대한민국 대표 증류식 소주 브랜드 일품진로는 앞으로도 국내 프리미엄 소주 시장을 리딩하며 확대해가겠다"고 전했다.





