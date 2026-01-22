'샤넬 뷰티'도 입점…네이버, 럭셔리 뷰티 라인업 강화

공식 선물 포장 서비스, 멤버십 혜택 적용



네이버의 명품 브랜드 서비스 '하이엔드'에 샤넬 뷰티 브랜드스토어가 문을 열었다고 22일 밝혔다.

지난 19일에 오픈한 샤넬 뷰티 브랜드스토어에는 립스틱, 쿠션 등 메이크업 상품부터 향수, 스킨케어 라인과 시즌 컬렉션 한정판 상품까지 샤넬의 공식 뷰티 상품이 순차적으로 입점한다.

네이버는 샤넬 공식몰에서 만날 수 있는 다양한 샤넬 상품 셀렉션을 비주얼 중심으로 구성한 브랜드 콘텐츠와 함께 선보인다.

네이버는 사용자가 샤넬 뷰티의 고유 아이덴티티와 브랜드 경험을 네이버 브랜드스토어에서도 이어갈 수 있도록 브랜드 공식 프리미엄 선물 포장 서비스를 제공한다. 샤넬 통합 멤버십인 '샤넬코드' 가입도 가능해 멤버십 혜택도 동일하게 누릴 수 있다. 네이버 브랜드스토어에서 구매한 모든 샤넬 상품은 무료 배송 서비스가 적용된다.

네이버와 샤넬 뷰티는 이번 입점을 시작으로 차별화된 럭셔리 쇼핑 경험을 제공하기 위해 다양한 혜택과 서비스를 지속 확대한다는 계획이다.

네이버는 2020년부터 럭셔리 카테고리를 강화하고 럭셔리 뷰티 브랜드 경쟁력을 지속적으로 확대해왔다. 그 결과 럭셔리 뷰티의 지난해 거래액은 전년 동기 대비 29% 성장했으며, 오픈 초기 대비 입점 브랜드 수도 약 5배 증가했다. 이번 샤넬 뷰티 입점에 이어 '하이엔드'를 통해 더욱 강화된 럭셔리 뷰티 라인업을 선보인다는 방침이다.

조재희 네이버 트렌드패션사업팀 리더는 "네이버 브랜드스토어는 안정적인 플랫폼 인프라와 AI 추천 기술, 데이터 분석 등이 가능하기 때문에, 빠르게 변화하는 AX(AI가 학습을 통해 선택지를 제시하는 것)환경에서 새로운 기술 실험과 사용자 접점을 넓히려는 명품 브랜드와 협업이 확대되고 있다"며 "사용자들에게 차별화된 혜택과 신뢰도 높은 쇼핑 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>