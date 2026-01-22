세라젬, 국제 학술지 '프런티어스 인 뉴로에르고노믹스' 게재

뉴욕대 랭곤병원 연구진 등과 협력

세라젬은 뉴욕대 연구진 등과 공동으로 수행한 미국 임상 연구 결과가 신경과학 분야 국제 학술지인 '프런티어스 인 뉴로에르고노믹스'에 게재됐다고 22일 밝혔다.

프런티어스 인 뉴로에르고논믹스는 인간의 신경 반응과 신체 기능 간 상호작용을 다루는 글로벌 저널로, 엄격한 심사를 통해 연구의 학술적 타당성과 신뢰성을 검증하는 국제 학술지다. 이번 게재는 세라젬 의료기기 기술이 국제 기준의 연구 검증 과정을 거쳤다는 점에서 의미가 있다.

이 연구는 미국 신경과 분야에서 최고 평가를 받는 뉴욕대 랭곤병원 연구진을 중심으로 뉴욕대 그로스만 의과대학, 뉴욕 시립대학교, 세라젬 클리니컬이 공동으로 수행한 국제 협력 임상 연구다. 가정용 척추 온열 마사지기 업계 최초로 미국 현지 무작위 대조시험(RCT) 임상을 수행해 그 효과를 객관적으로 검증했다.

해당 연구는 단순한 효능 입증을 넘어, 미국 내 의료기기 인허가 환경과 규제 요건을 임상 설계 단계부터 선제적으로 반영하는 세라젬 클리니컬만의 '임상-인허가 연계 통합 전략'을 바탕으로 수행됐다. 이는 글로벌 시장 진출을 위해 초기 기획 단계부터 학술 가치와 규제 적합성을 동시에 고려한 독자적인 연구 모델이다.

연구 결과, 마스터 V 컬렉션을 사용한 그룹에서는 요통 완화 효과와 함께 허리 움직임 개선, 사용 후 회복 체감 등에서 전반적으로 긍정적인 변화가 나타났다. 특히 단시간 사용 이후에도 통증 완화와 신체 이완 효과가 확인되며, 일상 속 컨디션 관리 측면에서의 활용 가능성을 보여줬다. 이는 척추 형태를 인식해 개인별 맞춤 자극과 온열을 복합적으로 제공하는 세라젬 고유 기술이 단순 휴식을 넘어 실제 신체 회복에 기여할 수 있음을 시사한다.

세라젬 관계자는 "이번 임상은 28년간 축적해 온 의료기기 기술력이 국제 기준의 연구 환경에서도 효과와 안전성으로 검증됐다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 의료기관과의 협업을 확대해 과학적 근거와 규제 적합성을 함께 고려한 임상 연구를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



