[오늘의신상]럭셔리 데낄라…'돈 훌리오 1942 말띠 에디션'

구은모기자

입력2026.01.22 08:58

돈 훌리오 데킬라의 창립자
1942년 임오년 말띠 해 양조 시작

디아지오코리아의 프리미엄 데킬라 브랜드 '돈 훌리오(Don Julio)'가 2026년 설 명절을 맞아 '돈 훌리오 1942 말띠 에디션'을 한정 출시한다고 22일 밝혔다.


'돈 훌리오 1942 말띠 에디션'은 돈 훌리오의 탄생을 상징하는 해인 1942년과 용기와 도약을 상징하는 2026년 병오년 붉은 말의 해에서 영감을 받아 전통과 새로운 시작이 교차하는 순간을 기념하는 한정판 병으로 완성됐다.

돈 훌리오 데킬라의 창립자 돈 훌리오 곤잘레스는 1942년, 임오년 말띠 해에 양조 여정을 시작했다. 두려움 없는 도전 정신과 장인 정신으로 시작된 그의 여정은 오늘날 멕시코를 대표하는 럭셔리 데킬라 브랜드 돈 훌리오, 특히 브랜드 유산을 담은 '돈 훌리오 1942'로 이어지고 있다. 이번 말띠 에디션은 그 정신을 현대적으로 생동감 있게 재해석한 상징적인 제품이다.


이번 에디션의 패키지 디자인은 멕시코 전통 직조 문화의 이캇 레보조(Ikat Rebozo) 패턴과 동양 십이지 문화의 말이 상징하는 강인함과 역동성을 조화롭게 결합해, 두 문화에서 공통되는 '에너지와 전진'의 의미를 시각적으로 표현했다.


돈 훌리오 1942 말띠 에디션은 최상급 데킬라의 정수라고 불리는 돈 훌리오 1942의 시그니처 테이스트를 그대로 담았다. 벨벳처럼 부드러운 질감과 깊고 풍부한 풍미를 자랑하는 돈 훌리오 1942는 아가베 재배, 수확, 발효, 숙성 등 한 병이 만들어지기까지 최소 8년이라는 긴 시간이 소요된다. 멕시코 할리스코 고지대에서 재배한 100% 블루 웨버 아가베를 미국산 화이트 오크 배럴에서 최소 2년 이상 숙성해 사용했다.

정동혁 디아지오코리아 마케팅 상무는 "말띠 에디션을 계기로 우리 고유의 전통적인 설 선물 문화 속에서, 익숙한 선물에서 벗어나 보다 세련되고 감각적인 선물을 전하고자 하는 소비자들에게 프리미엄 데킬라가 새로운 선택지로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.


돈 훌리오 1942 말띠 에디션은 한정 수량으로 판매된다. 1월 말 신세계·롯데·현대 백화점을 시작으로 2월 초 스마트오더 및 롯데마트 채널에서도 순차적으로 판매될 예정이다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
