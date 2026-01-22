본문 바로가기
사회
일반

박형덕 동두천시장, 저서 '동두천 미래전략' 출판기념회 2월 1일 개최

이종구기자

입력2026.01.22 08:54

민선 8기 기록과 비전 담다
박형덕 시장, ‘동두천 미래전략’ 출간

박형덕 동두천시장의 시정 운영 기록과 도시의 미래 비전을 담은 책 '동두천 미래전략'의 출판기념회가 오는 2월 1일 오후 2시, 동두천시 생연동에 위치한 동두천하나로웨딩홀에서 열린다.

박형덕 동두천시장 출판기념회 안내 포스터. 동두천시 제공

박형덕 시장의 저서 '동두천 미래전략'은 민선 8기 시정 과정에서 추진해온 주요 정책과 변화의 흐름을 정리하고, 동두천이 앞으로 나아가야 할 방향과 과제를 담은 기록이다.


도시가 처한 현실을 진단하는 동시에, 시민과 함께 만들어갈 중·장기적 미래 전략을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

박형덕 시장은 출판기념회를 통해 그동안의 시정 발걸음을 돌아보고 시민들과 함께 이야기를 나눌 계획이다.


박형덕 시장은 "정책은 실행으로 평가받지만, 기록으로 남을 때 비로소 시민의 자산이 된다"며 "이 책이 동두천의 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 하나의 이정표가 되길 바란다"고 밝혔다.




동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
