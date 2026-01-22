케이뱅크, '스미싱 문자 AI 판독' 서비스 출시

케이뱅크가 '스미싱 문자 인공지능(AI) 판독' 서비스를 출시했다고 22일 밝혔다.

'스미싱 문자 AI 판독' 서비스는 케이뱅크 앱 내에서 AI 기술로 사기 위험 여부를 판독해준다. 사기로 의심되는 문자를 받았을 경우, 해당 문자를 복사한 후 케이뱅크 앱 내 '전체 메뉴'에 있는 '금융 안심'에 접속해 붙여넣으면 된다.

만약 해당 문자가 사기 위험이 높다고 판단될 경우 '스미싱일 가능성이 높아요' 라는 경고 문구와 함께 판독 근거를 상세히 제공한다. 예를 들어 '재택 아르바이트 사칭'이나 '택배 확인 위장 악성 링크' 등 구체적인 수법을 짚어준다. 이와 함께 ▲링크 클릭 금지 ▲개인정보 입력 주의 ▲해당 기관 직접 확인 등 권장 사항도 안내한다.

이번 서비스의 핵심은 지난 2월 인터넷은행 최초로 도입한 금융 특화 프라이빗 대규모 언어모델 (LLM) 이다. AI가 실제 스미싱 사례와 금융 사기 데이터를 학습해 문자메시지에 포함된 단어나 유형을 분석해 스미싱 가능성과 근거를 제공한다.

특히 AI가 사기 유형을 예측하고 자체 학습하는 머신러닝 시스템을 구축했다. 새롭게 나타날 가능성이 있는 스미싱 문자를 가상으로 생성해 미리 학습한다. 이를 통해 날로 교묘해지는 새로운 스미싱 유형에도 즉시 대응 가능한 탐지 체계를 마련했다.

케이뱅크 관계자는 "앞으로도 AI 기술을 바탕으로 고객이 안심하고 이용할 수 있는 혁신적인 보안 서비스를 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



