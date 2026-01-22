본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시, '파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 용역' 중간보고회 개최

이종구기자

입력2026.01.22 08:42

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 파주시는 지난 21일 '파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역' 중간보고회를 개최하고 연구 진행 현황과 함께 향후 지역공공은행 추진을 위한 검토 결과를 공유했다.

김경일 파주시장이 지난 21일 '파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 지난 21일 '파주형 지역공공은행 추진 모델 수립 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 중간보고회는 연구용역을 통해 도출된 분석 결과를 바탕으로 파주시 여건에 부합하는 지역공공은행 추진 모델의 방향성과 단계적 접근 체계를 정리하기 위해 마련됐다.


시는 연구용역을 통해 지역 내 금융 환경과 제도적 여건을 종합적으로 분석하고 이를 바탕으로 지방자치단체 차원에서 현실적으로 준비 가능한 공공금융 모델의 범위와 추진 경로를 검토하고 있다.

특히 특별법 제정 이후의 지역공공은행 설립 모델과 함께 현행 제도 내에서 우선 적용할 수 있는 공공금융 기능을 중심으로 단계별 추진 전략을 검토하고 있는 점이 특징이다.


파주시는 이번 연구를 통해 지역자본의 역외 유출을 완화하고 지역 경제의 자생력과 지속가능성을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아울러 향후 시민설명회를 통해 연구 결과와 추진 방향을 시민과 공유하고, 수렴된 의견을 정책에 반영해 나갈 계획이다.


이이구 민생경제과장은 "중간보고회를 통해 파주형 지역공공은행 추진 모델의 방향성을 명확히 했다"며 "여건이 갖춰지는 시점에 실행 단계로 이어질 수 있도록 준비를 지속해 나가겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란에도 쿠팡 이용자수 굳건 "다 털렸지만 결국 못 떠났다"…'꼼수 쿠폰' 논란... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

떡볶이로 月1.6억 번다…한국을 통째로 옮긴 '하노이 핫플'

"불법주차 스티커 붙이면 200만원 청구" 아파트 입주민 경고

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

"집에 있다면 당장 버려야"…매일 쓰는 '이것', 2년 지나면 위험한 이유

"계엄 끝난 건 맨몸 맞선 국민 덕분"…선고 중 울컥한 이진관 판사

'K푸드 효자'라더니냉동만두, 수출 멈추고 수입 늘어난 이유

이달만 '14% 상승', 반전 노린다…꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

새로운 이슈 보기