엘리스스쿨, 교육박람회서 정보 과목 특화 AI 교육 솔루션 공개

솔루션 체험존도 마련

엘리스그룹은 공교육 AI 솔루션 브랜드 엘리스스쿨이 23일까지 서울 코엑스에서 열리는 '제23회 대한민국 교육박람회'에서 학교 정보 과목 수업에 특화한 인공지능(AI) 교육 솔루션을 선보였다고 22일 밝혔다.

엘리스스쿨은 해당 박람회에서 AI 기반으로 실습·평가·피드백을 통합 지원하는 정보 과목 특화 AI 코스웨어를 중심으로 부스를 구성했다. 부스에서는 피지컬 AI, 디지털 리터러시를 포함한 5개 카테고리로 구성된 학교급별 AI 리터러시 과정과 교육과정에 맞춰 개발한 초·중·고 정보 과목 AI 학습 자료 패키지를 소개했다.

제23회 대한민국 교육박람회 엘리스스쿨 부스 전경. 엘리스그룹 AD 원본보기 아이콘

부스 내 'AI헬피챗 체험존'에서는 다양한 최신 AI 모델을 하나의 솔루션에서 사용할 수 있는 기관 전용 생성형 AI 솔루션 'AI헬피챗'과 교육 특화 AI 모델 '헬피 에듀' 체험이 마련됐다. 새롭게 선보인 헬피 에듀는 학생의 질문 내용과 학습 상황 등을 고려해 단계적으로 안내하고 자기주도 학습을 효과적으로 지원하는 AI 모델이다.

박람회 첫날인 21일에는 엘리스가 참여한 교사 대상 세미나 'Teacher's Academy'가 열렸다. 김재원 엘리스그룹 대표와 김가영 제주중문중학교 교사, 송석리 서울고등학교 교사가 연사로 참여해 '2026 AI 인재양성정책 교실에서 바로 실행하는 방법'을 주제로 실제 수업 적용 사례와 교육 현장의 변화를 공유했다.

김재원 대표는 "엘리스스쿨은 학생 정보 및 학습 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계까지 완비해 학교가 안심하고 AI 수업을 운영할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.





