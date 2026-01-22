삼척시 “설 명절 선물, 삼척몰서 실속 있게”…최대 40% 할인

삼척시, 설맞이 삼척몰 특별 할인 행사

지역 농특산물 파격 할인 이벤트 마련

강원도 삼척시는 설 명절을 맞아 지역 농특산물과 우수 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 삼척시 대표 온라인 쇼핑몰 '삼척몰'에서 '2026 삼척몰 설맞이 기획전'을 진행한다고 22일 밝혔다.

'2026 삼척몰 설맞이 기획전' 포스터. 삼척시 제공

이번 설맞이 기획전은 지난 19일부터 2월 18일까지 운영되며, 삼척몰 회원을 대상으로 다양한 할인 혜택을 제공할 예정이다.

기획전 기간 동안 삼척몰 회원 고객을 대상으로 최대 40% 할인 쿠폰이 발행된다. 할인 쿠폰은 기획전 기간 중 매주 화요일 오전 10시에 선착순으로 발급되며, 삼척몰에 접속해 직접 쿠폰을 내려받아 사용할 수 있다.

또한, 2025년도 구매 실적 기준 우수 고객을 대상으로 감사 쿠폰을 별도로 지급한다. 우수 고객에게는 시군몰 회원 ID로 쿠폰이 지급되며, 문자 안내를 통해 개별적으로 안내할 계획이다.

참여를 희망하는 시민은 삼척몰 누리집에 접속해 해당 기간 내 쿠폰을 발급받아 기획전 상품을 구매하면 된다.

삼척시 관계자는 "이번 설맞이 기획전을 통해 시민들이 삼척의 우수한 농특산물과 각종 제품을 보다 저렴하고 편리하게 구매할 수 있을 뿐만 아니라, 지역 농가와 소상공인의 매출 확대에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다"고 말했다.





삼척=이종구 기자



