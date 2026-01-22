광주 서구의회 임성화 의원 "약속은 지킵니다"

2025 한국매니페스토 약속대상 수상

좋은조례 분야 우수상 수상자 선정

광주 서구의회 임성화 의원. AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 임성화 의원이(광천동·유덕동·치평동·상무1동·동천동) 한국매니페스토 실천본부(이하 매니페스토본부)가 선정하는 '지방의원 매니페스토 약속대상'에서' 기초의원 좋은조례' 분야 '우수상' 수상자로 선정됐다.

지난 2023년 광주광역시 서구의회 최초로 지방의원 매니페스토 약속대상 최우수상 수상에 이어 2번째 수상이다.

매니페스토본부는 정치·행정 전반에서 공약과 행동의 일치성을 중요하게 고려하며, 책임성과 실천성을 핵심 가치로 삼고 있다.

그 중 '지방의원 매니페스토 약속대상'은 지방의원의 공약 이행, 조례 제정 활동의 우수사례와 좋은 정책사례들을 발굴해 공유·확산을 위해 개최되고 있다.

임 의원의 '광주광역시 서구 아동·청소년 채무 대물림 방지 지원 조례'는 '부모의 빚 대물림'으로 인해 아동 및 청소년이 채무의 어려움에 시달리는 악순환이 반복되지 않도록 하기 위한 목적으로 제정됐다. 이를 위해 24세 미만 아동·청소년에게 근거리 행정인 지자체가 직접 무료 소송 대리와 실질적 비용까지 지원하는 내용을 담고 있다.

임 의원은 청소년상담복지센터장 및 지역사회보장협의체 사무국장을 역임하며 복지 및 현장에 대한 현실적인 이해도가 깊은 것으로 알려지고 있다.

특히 아동·청소년과 노인 등 상대적 취약 세대와 복지 사각지대에 대한 관심이 높다.

임 의원은 "미래세대의 주역으로 성장해야 할 아동·청소년들이 겪는 어려움들은 사회·경제적 변화와 깊이 연결된다. 앞으로도 아동·청소년들의 실질적 권리 보호를 위해 필요한 역할들을 꾸준히 소통하며 고민해 나가겠다"며 소감을 전했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>