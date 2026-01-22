국립횡성숲체원, 선제적 재난 훈련으로 '안전사고 ZERO' 달성

안심하고 즐기는 숲, 국립횡성숲체원

유관기관 합동 훈련으로 안전망 강화

ISO45001 인증·안전 최우수 기관 선정 '성과'

산림청 한국산림복지진흥원(원장 남태헌) 국립횡성숲체원은 지난 2025년 안전사고 선제적 대응을 위해 북부지방산림청, 소방서 등 유관기관과 합동 점검 및 재난 실전 훈련을 강화한 결과, 전 직원의 대응 역량을 높여 안전사고 제로(Zero)의 성과를 거두었다.

주요 안전 관리 성과로는 ▲자기규율 예방체계 확립을 위한 위험성평가 인정심사 획득 ▲국제 수준의 안전보건경영시스템인 ISO45001 인증 취득 ▲산림복지시설 안전 최우수 기관 선정 등이 꼽힌다.

특히 북부지방산림청과 지역 소방서 등 유관기관과 정기적인 합동훈련을 실시하여 화재 및 재난 상황 발생 시 즉각적인 공동 대응이 가능하도록 현장 대응 체계의 실효성을 높였다.

이수성 국립횡성숲체원장은 "상시적인 안전 점검과 훈련을 통해 현장의 위험 요인을 개선하고, 실질적 사고대응력을 내재화하는 노력을 기울였다"며 "그동안의 안전사고 Zero 성과에 안주하지 않고, 앞으로도 고객의 생명과 안전을 최우선 가치로 여기는 안전 문화를 정착시켜 안심하고 숲을 즐길 수 있는 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.





