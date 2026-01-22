수원시, 홍콩 7개 기업과 4800만弗 투자의향서 체결

경기 수원시가 홍콩 기업들을 대상으로 수원경제자유구역 투자유치 설명회를 개최했다.

수원시는 21일 홍콩 리츠칼튼호텔에서 홍콩무역발전국 패트릭 라우(Patrick Lau) 부사장, 앤드류 추이(Andrew Tsui) 부실장과 홍콩 현지 핀테크, 바이오, 인공지능(AI) 분야 첨단 기술 기업 25곳이 참석한 가운데 투자유치 설명회를 마련했다고 22일 밝혔다.

이날 설명회에서 ㈜레이저발테크놀러지(레이저 장비), 타이드트론 바이오(바이오), 케어시아(인공지능 기반 바이오) 등 총 7개 기업과 수원시는 4800만달러(705억원 상당) 규모의 투자의향서(LOI)를 체결했다.

수원시는 이번 홍콩 설명회에 참석한 기업들과 지속적으로 소통해 수원경제자유구역에 대한 투자유치의향을 계속해서 확보해 나갈 예정이다.

이재준 수원시장은 "수원경제자유구역에 인공지능(AI), 반도체, 바이오 등 첨단기술 연구소를 집중적으로 유치할 계획"이라며 "지방정부 차원의 해외기업 맞춤형 투자 패키지도 준비하고 있다"고 말했다.





