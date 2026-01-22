본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

㈜한화, 개인주주 간담회 개최…주주신뢰 제고 의지 표명

심성아기자

입력2026.01.22 08:17

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

㈜한화 개인주주 50여 명 참석
‘복합기업 디스카운트 해소’ 방안 설명

한화 가 21일 서울 영등포구 NH투자증권 본사에서 개인 주주 대상 간담회를 개최하고, 최근 발표한 인적분할의 목적과 향후 기업 비전 및 주주가치 제고 방안을 공유했다.

서울 중구 한화빌딩. 아시아경제DB

서울 중구 한화빌딩. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 지난 14일 ㈜한화 이사회에서 결의된 인적분할에 대한 개인 주주들의 이해를 돕고 소통을 강화해 주주신뢰를 제고하기 위해 마련됐다. 간담회에는 개인 투자자 50여명이 참석했다.


간담회에서 ㈜한화는 인적분할의 핵심 목적으로 사업 포트폴리오 최적화를 통한 '복합기업 디스카운트 해소'를 꼽았다. 존속법인과 신설법인의 사업 정체성을 명확히 하고 사업군별 전략 및 투자 최적화로 시장 재평가를 유도한다는 복안이다.

한상윤 ㈜한화 IR담당 전무는 "복합기업으로서 시장에서 가치를 제대로 인정받지 못했던 만큼 이번 분할을 통해 자회사 기업 가치를 온전히 반영할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.


㈜한화는 간담회에서 주주환원정책 확대 의지도 다시 한번 강조했다. 임직원 성과보상분 제외 자사주 445만주 전량 소각과 최소 주당 배당금(DPS) 1000원(보통주 기준) 설정 등 인적분할 발표 당시 내놨던 주주환원정책 실행 의지를 재차 밝히고, 향후 자회사 성장 상황 등을 고려해 지속적인 배당 확대도 검토하겠다고 했다.


㈜한화 관계자는 "앞으로도 투명 경영과 지속적 주주 소통을 강화하고 시장에서 제대로 된 기업가치를 인정받도록 최선을 다하겠다"고 전했다. ㈜한화는 이번 간담회 이후 홍콩, 싱가포르 등 해외 투자자 대상 간담회도 개최하는 등 지속해서 주주 소통을 강화할 예정이다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 덕분에 韓 스타트업 투자받아" 박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

맥도날드 체면 구긴 베트남서 1위…롯데리아 성공 방정식

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

"집에 있다면 당장 버려야"…매일 쓰는 '이것', 2년 지나면 위험한 이유

"계엄 끝난 건 맨몸 맞선 국민 덕분"…선고 중 울컥한 이진관 판사

"갓난아기 머리가 위 아래로 흔들리는데…"…아기 안고 뛴 홍콩 마라톤 참가자 '논란'

이달만 '14% 상승', 반전 노린다꼴찌서 대장주 된 SKT, 통신주 레이스 점화

'3일간 주가 28% 급락' 알테오젠에 무슨 일이

새로운 이슈 보기