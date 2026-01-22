[클릭 e종목]"한화에어로스페이스, 마르지 않는 수주 파이프라인"

키움증권은 22일 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,315,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,309,000 2026.01.22 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close 의 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 165만원으로 상향했다. 다각화된 제품 포트폴리오에 기반한 수주 성장세가 전망되면서다.

이한결 키움증권 연구원은 "유럽과 중동 지역에서 논의 중인 수주 파이프라인 규모를 감안하면 올해 수주는 지난해 대비 큰 폭으로 늘어날 것으로 기대한다"면서 목표주가 상승 배경을 설명했다.

이 연구원은 "한화에어로스페이스의 지상 방산 부문은 기동/화력/대공/탄약의 무기 체계 전반에 걸쳐 가장 다각화된 제품 라인업을 갖추고 있다"면서 "기동 무기 체계의 대표 파이프라인은 약 5조원 규모의 루마니아 신형 보병전투장갑차(IFV) 도입 사업이다. 올해 상반기 중 사업자 선정이 예정돼 있다"고 말했다.

이어 "화력 무기 체계는 K9, 천무를 중심으로 큰 폭의 수주 확대가 기대된다"면서 "K9은 올해 스페인, 에스토니아, 핀란드 등 유럽 지역에서 수주가 늘어날 것으로 전망한다. 스페인은 포병 현대화 사업을 추진 중으로 K9 128문과 다수의 탄약운반 차량 등을 포함한 7조원 규모의 패키지 수주를 논의 중"이라고 했다.

이 연구원은 "대공 무기 체계로는 L-SAM 발사대와 대 탄도탄용 유도탄(Anti-BallisticMissile)을 공급하고 있어 중동 지역에서 관심이 증가하고 있는 것으로 파악된다"면서 "탄약 부문은 장약 공급 부족에 따라 미국/유럽에서 현지 생산 설비 구축을 검토하는 단계로 중장기 관점에서 점진적인 수출 확대가 기대된다"고 분석했다.

한편, 한화에어로스페이스의 지난 4분기 매출액은 8조7921억원, 영업이익은 1조608억원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망된다.

이 연구원은 "비용 측면에서 상반기에 인식하지 못했던 운반비와 성과급 지출 규모 확대에 따른 일회성 인건비가 반영되며 수익성 개선은 제한될 것"이라면서 "주요 자회사의 실적 부진도 이번 분기 영업이익 개선에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정한다"고 설명했다.





