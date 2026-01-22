한국은행은 22일 '2025년 4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)' 발표를 통해 지난해 실질 국내총생산(GDP)이 전년 대비 1.0% 성장했다고 밝혔다.
[속보]지난해 실질 GDP, 전년 대비 1.0% 성장
2026년 01월 22일(목)
