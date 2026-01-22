본문 바로가기
[날씨]강풍에 체감온도 '뚝'…전라·제주엔 눈·비

임춘한기자

입력2026.01.22 07:29

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

언론사 홈 구독
목요일인 22일 전국에 강추위가 이어지겠다.


대전 서구 둔산동에서 시민들이 패딩점퍼와 방한용품으로 중무장하고 길을 나서고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -12.4도, 인천 -12.1도, 수원 -11.9도, 춘천 -16.4도, 강릉 -9.6도, 청주 -11.4도, 대전 -11.7도, 전주 -9.5도, 광주 -7.1도, 제주 0.6도, 대구 -8.0도, 부산 -6.8도, 울산 -7.6도, 창원 -6.6도 등이다. 낮 기온은 -8∼2도로 예보됐다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

전라권과 제주도를 중심으로는 눈 또는 비가 내리겠다. 예상 적설량은 울릉도·독도 5∼15㎝, 전라 서해안, 제주도 산지 2∼7㎝, 제주도 중산간 1∼5㎝, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안 1∼3㎝, 제주도 해안 1㎝ 안팎이다. 예상 강수량은 울릉도·독도 5∼15㎜, 제주도 5㎜ 안팎, 전라 서해안 5㎜ 미만, 광주·전남 중부 내륙·서부 남해안 1㎜ 안팎이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 2.0∼4.0m, 서해·남해 1.0∼4.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
