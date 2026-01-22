롯데百, 설 선물 한우 17만 세트 확보…큐레이션 물량 15%↑

최고급 '설화 한우', 소포장 한우도 마련

롯데호텔 한우 등 고급 축산 선물도↑

고객 선택지 확대

롯데백화점은 올해 설을 맞아 명절 선물로 인기 있는 한우 물량을 약 17만 세트 확보하고, '개인화'를 키워드로 한 '한우 취향 큐레이션' 선물을 늘렸다고 22일 밝혔다.

롯데백화점 설 한우 선물세트. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

한우 취향 큐레이션은 마블링, 두께, 부위 등 다양한 기준에 따라 선택할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 롯데백화점은 올해 한우 취향 큐레이션 물량을 전년 대비 약 15% 확대했다.

우선 마블링 선호도에 따라 동일 부위를 1++등급부터 1등급까지 비교해 즐길 수 있는 '마블링 큐레이션 등심·안심(총 0.9㎏, 31만·36만원)'을 비롯해, 얇은 슬라이스부터 두꺼운 스테이크까지 두께별로 구성한 '두께 큐레이션 등심·채끝(1.6㎏, 50만·51만원)'을 준비했다. 또 등심·안심·채끝과 함께 안창, 토시, 제비추리 등 특수부위를 담은 '부위 큐레이션 명품(1.2㎏, 43만원)'과 양지·사태·설깃·차돌박이로 구성한 '부위 큐레이션 수육(1.2·, 17만원)'도 마련했다.

롯데백화점의 대표 프리미엄 한우인 '설화(雪花) 한우'도 물량을 두 배 확대했다. '설화 한우'는 기존 1++등급을 넘어 일본 최고급 와규의 12단계 마블링 기준에서 착안해, 롯데백화점 바이어가 마블링 밀도와 색감, 살코기와 지방의 조화를 정밀하게 선별한 것이 특징이다.

'스몰 프리미엄' 소비 트렌드를 반영한 소포장 상품도 강화했다. '레피세리 한우 소확행' 시리즈는 우수한 부위를 소용량으로 구성해 합리적인 소비를 제안한다. '한우 스테이크 소확행 명품(0.9㎏, 31만원)'부터 '한우 구이 소확행 특선(0.6㎏, 20만원)'까지 총 6종으로 구성됐다.

산지와 사육 환경에 따라 각기 다른 풍미를 지닌 전국 유명 산지 한우도 폭넓게 준비했다. 올해는 광역 친환경 농업단지로 지정된 경상남도 산청군의 유기농 한우를 새롭게 선보이며, 울릉도의 전통 토종 품종인 '울릉칡소' 한우 선물세트도 운영 규모를 확대했다. 울릉칡소는 전체 한우의 1% 미만만 남아 있는 희소 품종으로, 깊은 육향과 고소한 감칠맛이 오래 남는 것이 특징이다.

이 밖에 '롯데호텔 한우' 물량도 전년 대비 20% 늘렸다. 최상위 등급 한우를 엄선해 콜드체인 시스템으로 관리하고 고급 패키지를 적용해 품격을 더했다.

안웅 롯데백화점 축산 치프바이어는 "명절 대표 프리미엄 선물인 한우를 개인화, 큐레이션, 소포장 등 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 다채롭게 준비했다"며 "앞으로도 고객의 취향을 세밀하게 반영한 차별화된 한우 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



