[속보]트럼프 "유럽, 올바른 방향으로 가고 있지 않아"
2026년 01월 21일(수)
박영선 "삼성전자·SK하이닉스는 못 한다…손정의 덕분에 韓 스타트업 투자받아"
"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상
아파트 삼킨 폭설에 '비상사태' 선포까지…도시 마비된 '이 나라'
"어느새 동네에서 안 보여" 54년만에 역사 속으로 사라지는 롯데리아
코트 입고 여탕까지 들어간 김정은…"보람있다" 칭찬 쏟은 이유
"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'
승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도
유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"