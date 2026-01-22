갈치·고등어 30% 할인…이마트, 신선먹거리 특가 행사

22일~28일 신선 먹거리 행사

당근 20%·양상추 30% 할인 등

이마트가 22일부터 28일까지 일주일간 신선 먹거리 행사에 나선다고 22일 밝혔다. 신세계포인트 적립 시 과일과 채소, 수산물, 육류 등을 최대 30% 저렴하게 구매할 수 있다.

먼저 과일로는 '돌빌레슈타인 하우스 감귤(1.4㎏)'을 정상가 2만980원에서 8000원 할인한 1만2980원에 판매한다. 돌빌레 감귤은 제주도 돌밭에서 재배한 감귤이다. 이마트 전체 감귤 매출의 약 10%를 차지할 만큼 인기 상품이다. '제스프리 골드키위(7입~10입)'는 정상가 1만6980원에서 7000원 할인한 9980원에, '칠레산 체리(500g)'는 2팩 이상 구매 시 팩당 2000원 할인한다.

채소로는 제주 세척당근(3입)과 흙당근(1㎏)을 각각 20% 할인한 2384원, 2784원에, 양상추(봉)는 30% 할인한 1736원에, 하우스 햇감자(1㎏)는 1000원 할인한 4980원에 판매한다. 양배추를 얇게 손질하고 흰색과 보라색의 색감을 살린 '눈꽃 샐러드 2종(400g)'은 3480원에서 1500원 할인한 1980원이다.

구이용, 국거리, 찌개, 보쌈 등에 알맞은 육류도 할인한다. 호주산 곡물 비육 냉장 소고기 구이용·불고기용·국거리용(와규 제외)은 40%, 찜갈비는 30% 할인한다. 또 브랜드 돈 앞다리·뒷다리·갈비(냉장·국내산, 제주권역 제외)와 브랜드 한우 국거리·불고기(냉장)는 20%, 냉동 계육(일부 품목 및 제주권역 제외)은 30% 할인한다.

한우 구이용 채끝(100g), 구이용 갈비(110g), 양지국거리(150g) 등 9가지 부위를 각각 한 팩 1만4000원에 판매하는 한우 팩 상품도 5개 구매 시 2만원 할인한 5만원에 골라 담기 행사도 진행한다.

국민 생선도 할인에 나섰다. 제주 은갈치 1마리(대·해동)는 신세계 포인트 적립 시 6280원에서 30% 할인한 4396원에, 국산 생고등어는 중·대 사이즈를 각각 30% 할인한 2786원, 3486원에 구매할 수 있다.

국내산 자연산 참다랑어회(240g·팩)는 정상가 2만7800원에서 30% 할인한 1만9460원에 판매한다. 이외에도 '치즈 연어 새우초밥(12입)'을 4000원 할인한 1만2980원에, '피코크 소고기 밀푀유나베(1㎏)'는 6000원 할인한 1만3980원에 판매하고, '마늘치킨 훈제(450g)'를 2개 이상 구매 시 50% 할인한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 "추운 날씨에도 따뜻한 밥 한 끼를 보다 저렴하게 준비할 수 있도록 다양한 신선식품 할인 행사를 진행한다"며 "고객의 장바구니 물가 부담을 낮추고 우수한 상품을 제안할 수 있는 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.





