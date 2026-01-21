본문 바로가기
사회
소방청, 광양 산불 대응 위해 국가소방동원령 발령

이정윤기자

입력2026.01.21 21:09

연합뉴스

연합뉴스

소방청이 전남 광양시 옥곡면에서 발생한 산불 진화를 위해 국가소방동원령을 발령했다.


21일 오후 8시부로 발령된 국가소방동원령에 따라 인근 지역인 전북과 광주, 경남에서 산불전문진화차 등 25대가 투입됐다. 재난회복지원차도 7대가 동원됐다.

국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 화재 등 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원에서 소방력을 재난 현장에 동원해야 할 때 소방청장이 발령하게 된다.


이날 오후 3시 2분께 광양 옥곡면 주택에서 발생한 불이 강풍을 타고 산 쪽으로 번지고 있다는 신고가 접수됐다.


소방당국은 오후 3시 48분께 소방대응 1단계, 오후 4시 31분께 소방대응 2단계를 발령해 산불 진화 작업을 해왔다. 일몰과 함께 야간 진화체제로 돌입해 대응했다. 이날 오후 6시 기준 산불 영향 구역은 28㏊, 화선 길이는 2.7㎞로 이 중 1.5㎞는 진화가 완료돼 진화율은 56％다.

앞서 윤호중 행정안전부 장관은 산림청, 소방청, 전남도, 광양시 등 관계기관에 사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 조기 진화에 총력을 기울일 것을 주문했다. 지역재난안전대책본부 구성과 주민 대피와 선제적 방화선 구축 등도 지시했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
