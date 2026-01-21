본문 바로가기
광양 산불 야간 진화 체제 전환…진화율 56％

이정윤기자

입력2026.01.21 20:37

연합뉴스

연합뉴스

전남 광양시 옥곡면 산불과 관련, 소방 당국이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업에 나서고 있다. 일몰과 함께 야간 진화체제로 돌입해 장기전에 대응하고 있다.


21일 산림·소방 당국에 따르면 이날 오후 3시6분께 광양시 옥곡면 주택에서 불이 나 산으로 번지고 있다는 신고가 접수됐다.

당국은 헬기 23대와 차량 73대 등을 동원해 진화에 나섰다. 건조주의보가 내려진 상황에 바람까지 강하게 불어 진화에 어려움을 겪었다. 소방 대응 단계는 이날 오후 4시31분 기준 1단계에서 2단계로 상향했다.


산림 당국은 공중 진화대, 산불재난 특수진화대 등 352명, 고성능 산불 진화 차량 등 장비 68대를 투입해 야간 진화를 진행 중이다.


불이 시작된 주택은 전소했으며 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.

이날 오후 6시 기준 산불 영향 구역은 28㏊, 화선 길이는 2.7㎞로 이 중 1.5㎞는 진화가 완료돼 진화율은 56％다. 광양시는 현재까지 임야 15㏊가 피해를 봤다고 광양시는 전했다.


현재 옥곡면 38명, 진상면 48명 등 총 86명 주민이 대피한 것으로 확인됐다.


윤호중 행정안전부 장관은 산림청, 소방청, 전남도, 광양시 등 관계기관에 사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 조기 진화에 총력을 기울일 것을 주문했다. 지역재난안전대책본부 구성과 주민 대피와 선제적 방화선 구축 등도 지시했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
