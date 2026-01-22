골프존, '머천다이즈 쇼' 참가…해외시장 공략 박차

PGA쇼 올해 11회째, 대형 전시 부스 운영

시티골프 구현, 시뮬레이터 GDR 맥스 공개

USGA, 페블비치, 미국골프장경영협회 MOU

글로벌 골프 토털 플랫폼 기업 골프존이 글로벌 시장 공략에 나선다.

21일(현지시간)부터 사흘간 미국 올랜도에서 열리는 '2026 PGA 머천다이즈 쇼'에 참가한다. 올해로 11번째다. 골프존 전시 규모 중 역대 최대인 약 200평의 부스를 마련했다. PGA쇼는 미국프로골프협회(PGA)가 주최하는 세계 최대 규모의 골프 박람회다.

골프존은 이번에 시티골프와 골프존아메리카 총 2개의 전시 부스를 운영한다. 시티골프 부스는 체험형 전시관이다. 골프존이 2024년에 선보인 세계 최초 도심형 골프장 플랫폼인 시티골프를 체험해 볼 수 있다. 스크린골프와 필드골프의 장점을 결합한 시티골프의 한 홀을 그대로 구현해 도심 속에서도 필드와 같은 생생한 라운드를 경험할 수 있다.

골프존이 2026 PGA쇼 현장에 대형 부스를 설치하고 글로벌 시장 공략을 노리고 있다. 골프존 제공 AD 원본보기 아이콘

글로벌 골프업계 관계자와 바이어들이 이번 PGA쇼를 통해 시티골프 1, 2호점이 위치한 중국에 방문하지 않고도 시티골프를 체험할 수 있는 기회를 제공한다. 다양한 경품 이벤트와 미디어 프로모션을 통해 시간과 공간, 날씨의 제약을 받지 않는 시티골프의 특장점과 차별화된 경쟁력을 적극적으로 알린다.

골프존아메리카 부스에서는 최신 골프 연습 시뮬레이터인 GDR 맥스(MAX)를 최초로 공개한다. 한 번의 스윙으로 샷, 체중이동, 스윙분석을 해주는 세계 최고 수준의 센싱 기술을 탑재한 올인원 골프 연습 시뮬레이터다. 세계적인 교습가 데이비드 레드베터의 GDR 맥스를 활용한 레슨 세션을 통해 골프존이 제시하는 차세대 골프 연습 플랫폼을 소개한다. 실시간 네트워크 플레이 시연도 주요 볼거리다.

골프존은 미국골프협회(USGA), 캘리포니아 대표 명문 코스 페블비치, 미국골프장경영자협회, 골프지니어스 등과 업무협약(MOU)을 발표한다. 실내 골프 확산과 아마추어 저변 확대 방안 등을 협력한다. 골프존은 미국 주요 골프 기관과의 파트너십을 통해 미국 시장에서 브랜드 영향력과 점유율 제고에 집중한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>