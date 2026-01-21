컬리 대표 남편, 수습 직원 성추행 혐의로 기소…"깊이 사과"

국내 이커머스 업체 컬리 김슬아 대표의 남편인 넥스트키친 대표가 수습 직원 성추행 혐의로 기소된 것과 관련, 해당 업체가 "깊이 사과한다"고 밝혔다.

넥스트키친은 21일 입장문을 내고 "당사 대표이사의 불미스러운 사건으로 많은 분께 심려를 끼쳐 드린 것에 대해 깊이 사과드린다"며 "피해 직원께도 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "보도를 접하며 회사는 피해자가 겪으셨을 당시의 고통을 다시 한번 통감하고 반성한다"며 "확실한 재발방지책을 전면적으로 마련하겠다"고 설명했다.

넥스트키친은 "우선 독립적인 외부 전문 기관을 통해 본 사안에 있어 피해자 보호를 포함한 회사의 조치가 적절했는지에 대한 전면적인 점검을 진행하겠다"며 "점검이 완료될 때까지 대표이사에게 정직 처분을 내리고 어떠한 영향력도 발휘할 수 없도록 회사의 모든 업무에서 배제하겠다"고 했다.

넥스트키친은 2024년 사업보고서상 컬리가 지분 46.4%를 보유한 관계사다. 컬리에 가정간편식(HMR) 등을 납품하고 있다. 넥스트키친 대표는 지난해 6월 서울 성동구의 한 식당에서 수습 직원 A씨를 강제추행한 혐의를 받으며 불구속 상태로 재판에 넘겨졌다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>