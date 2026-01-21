EU 집행위원장 "우린 갈림길 서 있어…자체적 힘 필요"

도널드 트럼프 미 대통령의 그린란드 병합 위협에서 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장은 스스로를 방어하려면 독립성을 강화해야 한다고 주장했다.

21일(현지시간) 주요 외신에 따르면 폰데어라이엔 위원장은 이날 유럽의회 본회의에 참석해 "우리는 갈림길에 서 있다"라며 "유럽은 대화와 해결책을 선호하지만 필요하다면 단결과 긴급성, 결단력을 갖고 행동할 준비가 돼 있다"고 말했다.

이어 "점점 더 법치주의가 무너지는 이 세상에서 유럽은 자체적인 힘의 지렛대가 필요하다"며 "강한 경제, 번영하는 단일 시장과 산업 기반, 강력한 혁신과 기술 역량, 단결된 사회, 그리고 무엇보다 진정한 자기방어 능력"이라고 주장했다.

트럼프 대통령이 그린란드에 파병한 유럽 동맹국들에 관세 부과로 압박하는 것과 관련해선 "잘못된 일"이라고 비판했다. 그러면서 "동맹국 간 위험한 악순환에 빠져든다면 우리의 적대국들만 더 대담하게 만들 뿐"이라고 덧붙였다.

안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장도 "강자의 법칙이 약자의 권리 위에 군림하는 상황을 용납할 수 없다"면서 "국제 규범은 선택 사항이 아니다. 또한 동맹이 단순한 거래의 연속으로 전락해서는 안 된다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



