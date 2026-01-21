본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

여야, '이혜훈 청문회' 23일 조건부 합의…'자료 제출 전제'

나주석기자

입력2026.01.21 18:05

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여야는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 인사청문회를 여는 데 잠정 합의했다.


더불어민주당 기재위 관계자는 이날 "자료 제출을 전제로 23일 청문회를 여는 데 잠정 합의했다"고 밝혔다.

앞서 여야는 이 후보자 인사청문회를 지난 19일 열었지만, 야당에서 이 후보자의 자료 제출 미비와 이 후보자 측에서 '고발' 등을 거론하는 태도를 보인 것을 문제 삼아 안건 상정을 하지 않았다.


이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 취재진의 질문을 받으며 이동하고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.1.19 김현민 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회에서 취재진의 질문을 받으며 이동하고 있다. 이날 열린 재정경제기획위원회 전체회의는 이 장관의 청문회 개최 여부를 놓고 여야간 공방이 이어지다 정회됐다. 2026.1.19 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

다만 여전히 자료 제출이라는 조건이 부여됨에 따라 실제 청문회 개최는 여전히 유동적이다.


여야는 그동안 이 후보자를 상대로 제기된 여러 의혹 관련 자료가 충분히 제출되지 않았다며 대립했었다.

한편 인사청문회법에는 이날까지 인사청문회가 실시되어야 했다. 다만 이 대통령이 신년 기자회견 등을 통해 인사청문회 필요성을 재차 언급하면서 여야가 조건부 합의에 이른 것으로 보인다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

김경 시의원, 또다른 금품 의혹으로 경찰 수사

새로운 이슈 보기