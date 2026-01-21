본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

이광축 대전교통공사 사장, 직원 근무여건 개선 위한 '현장 순회' 점검

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.21 17:43

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

직원 근무환경 개선으로 도시철도 안전·서비스 품질 높인다

사진=대전교통공사 제공

사진=대전교통공사 제공

AD
원본보기 아이콘

이광축 대전교통공사 사장이 직원 근무환경 개선으로 도시철도 안전·서비스 품질을 높이기 위해 현장을 직접 점검했다. 이는 직원의 근무 여건이 곧 도시철도의 안전과 서비스 품질로 이어진다는 판단에 따른 조치다.


공사는 올해 실효성 있는 경영방침 이행을 위해 '직원 행복 실현'을 주요 과제로 설정하고, 지난 12일부터 19일까지 본사와 주요 역사, 차량기지 등을 대상으로 현장 방문 점검을 실시했다.

이번 점검에는 기획예산팀 관계자들이 참여해 실제 근무 현장을 살펴보고, 직원들이 일하면서 느끼는 불편 사항을 직접 듣는 데 집중했다.


이번 현장 점검에는 장기간 사용으로 불편을 겪고 있는 사무공간과 근무 시설을 비롯해, 직원 안전과 편의를 높이기 위한 다양한 개선 필요 사항이 확인됐다.

공사는 각 부서에서 요청한 개선 사항과 자체 점검을 통해 발굴한 과제를 종합해 총 31건의 근무환경 개선 사업을 검토하고 있다.


주요 내용으로는 ▲역사 내 샤워실 추가 설치 ▲노후 사무기기 및 집기 교체 ▲서버실 소음 개선 ▲냉·난방기 교체 ▲업무용 차량 교체 및 신규 구입 ▲사무공간 확보 등이 포함된다.

특히, 교대·야간근무가 잦은 도시철도 업무 특성을 고려해 일부 역사에서 남·여 공용으로 운영되던 샤워장의 분리 운영 방안도 검토 중이다. 이는 직원 위생과 사생활 보호는 물론, 근무 만족도를 높이기 위한 실질적인 개선 조치다.


이광축 사장은 "도시철도의 안전과 서비스 수준은 현장에서 근무하는 직원들의 집중도와 자긍심에서 나온다"며 "재정 여건을 고려해 직원들이 체감할 수 있는 분야부터 단계적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

김경 시의원, 또다른 금품 의혹으로 경찰 수사

새로운 이슈 보기