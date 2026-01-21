이광축 대전교통공사 사장, 직원 근무여건 개선 위한 '현장 순회' 점검

직원 근무환경 개선으로 도시철도 안전·서비스 품질 높인다

이광축 대전교통공사 사장이 직원 근무환경 개선으로 도시철도 안전·서비스 품질을 높이기 위해 현장을 직접 점검했다. 이는 직원의 근무 여건이 곧 도시철도의 안전과 서비스 품질로 이어진다는 판단에 따른 조치다.

공사는 올해 실효성 있는 경영방침 이행을 위해 '직원 행복 실현'을 주요 과제로 설정하고, 지난 12일부터 19일까지 본사와 주요 역사, 차량기지 등을 대상으로 현장 방문 점검을 실시했다.

이번 점검에는 기획예산팀 관계자들이 참여해 실제 근무 현장을 살펴보고, 직원들이 일하면서 느끼는 불편 사항을 직접 듣는 데 집중했다.

이번 현장 점검에는 장기간 사용으로 불편을 겪고 있는 사무공간과 근무 시설을 비롯해, 직원 안전과 편의를 높이기 위한 다양한 개선 필요 사항이 확인됐다.

공사는 각 부서에서 요청한 개선 사항과 자체 점검을 통해 발굴한 과제를 종합해 총 31건의 근무환경 개선 사업을 검토하고 있다.

주요 내용으로는 ▲역사 내 샤워실 추가 설치 ▲노후 사무기기 및 집기 교체 ▲서버실 소음 개선 ▲냉·난방기 교체 ▲업무용 차량 교체 및 신규 구입 ▲사무공간 확보 등이 포함된다.

특히, 교대·야간근무가 잦은 도시철도 업무 특성을 고려해 일부 역사에서 남·여 공용으로 운영되던 샤워장의 분리 운영 방안도 검토 중이다. 이는 직원 위생과 사생활 보호는 물론, 근무 만족도를 높이기 위한 실질적인 개선 조치다.

이광축 사장은 "도시철도의 안전과 서비스 수준은 현장에서 근무하는 직원들의 집중도와 자긍심에서 나온다"며 "재정 여건을 고려해 직원들이 체감할 수 있는 분야부터 단계적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



