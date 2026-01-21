의정부성모병원, '생명의 봉사자' 시상식 개최…경기북부 소방대원 7명 포상

가톨릭대학교 의정부성모병원(병원장 이태규)이 지난 16일 본관 4층 회의실에서 '제6회 생명의 봉사자' 포상 수여식을 개최하고 경기북부 지역 응급환자 생명 보호에 헌신한 소방대원들을 격려했다고 21일 밝혔다.

생명의봉사자 감사장 수여. 의정부성모병원 제공 AD 원본보기 아이콘

'생명의 봉사자' 포상은 응급환자의 신속한 이송과 적절한 처치로 환자의 생존율 향상에 기여한 현장 대원들의 노고에 감사를 표하기 위해 마련된 행사다. 이번 시상식에는 이태규 병원장, 우연호 행정부원장, 김영중 대외의료협력팀장 등 병원 주요 보직자들이 참석하여 수상자들에게 직접 감사장과 상금을 전달하며 축하의 인사를 전했다.

이날 시상식에서는 경기북부 각 지역 소방서에서 추천된 총 7명의 정예 대원이 수상의 영예를 안았다. 수상자는 송은주 (경기도북부소방재난본부), 엄기민 (의정부소방서), 김하웅 (양주소방서), 이수지 (포천소방서), 김현진 (동두천소방서), 정기용 (남양주소방서), 임성용 (연천소방서) 등이다.

의정부성모병원 이태규 병원장은 "긴박한 응급 현장에서 환자의 생명을 지키기 위해 밤낮없이 헌신하는 소방대원들이야말로 진정한 생명의 봉사자"라며 "앞으로도 소방당국과의 긴밀한 협력을 통해 경기북부 권역 응급의료 안전망을 더욱 공고히 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

의정부성모병원은 매년 '생명의 봉사자' 시상식을 통해 지역사회 응급의료 종사자들의 사기를 진작시키고 유관 기관과의 협력 체계를 강화하며 경기북부 거점 병원으로서의 역할을 수행하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



