한림대, 'M-Campus@홍천 지역문제해결 공동프로젝트' 성과발표회 성료

이종구기자

입력2026.01.21 17:28

한림대학교(총장 최양희)는 글로컬대학30 사업의 일환으로 지난 20일 홍천군청에서 '한림 M-Campus@홍천 지역문제해결 공동프로젝트' 결과발표회를 개최했다.

M-Campus@홍천 결과발표회 기념촬영. 한림대학교 제공

결과발표회는 지역 수요에 기반해 추진된 공동연구과제의 성과를 공유하고 지자체와 대학 간 협력 모델의 성과와 발전 방향을 점검하기 위해 마련됐다.


이번 연구과제는 '홍천군 신규 거점시설 운영방안: 주민 참여와 수요 분석을 통한 지속 가능성 연구'를 주제로 진행됐다.

홍천군 관계자는 "짧은 연구 기간에도 불구하고 홍천군 도시재생센터와의 유기적인 협력과 원활한 소통을 바탕으로 의미 있는 연구 성과를 도출했다"며 "국내외 사례 분석을 통해 신규 도시재생 거점시설의 공간 활용 전략을 체계적으로 제시한 점이 인상적이었다"고 말했다.


한림대학교와 홍천군은 행정의 시각을 확장하고 향후 추가적인 연구와 보다 경쟁력 있는 발전 방향을 함께 모색해 나갈 계획이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
