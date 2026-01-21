이장우-김태흠 "중앙정부가 특례와 예산 분배하는 종속적 지방분권 절대 반대"

"대통령의 강력한 자치분권 의지 담아 중앙의 재정·규제권한 이양 등 특별법에 명문화해야"



'통합 특별법안' 여야특위 구성해 함께 논의해야

왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장(사진=모석봉 기자) AD 원본보기 아이콘

이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사는 대전충남 행정통합과 관련 "중앙정부가 특례와 예산을 분배하는 종속적 지방분권은 절대 반대한다"고 밝혔다.

이장우 대전시장과 김태흠 충남도지사가 21일 오전 10시 30분 대전시청에서 회동을 갖고 "지난 16일 정부의 발표 내용은 중앙정부가 특례와 예산을 분배하는 종속적 지방분권의 연장에 불과하다. 지역 균형발전 본질적 측면에서 위선과 허구일 뿐"이라며 "대전충남 통합은 고도의 자치권과 재정권 이양을 반드시 담아야 한다"며 이같이 말했다.

양 시도지사는 "행정통합은 미래 100년을 내다보는 국가 개조의 과정으로, 여야가 논의를 통해서 가야지 민주당 위주로 가는 법안은 받아들일 수 없다"며 "대한민국 균형발전을 위한 대통령의 결단이 필요하며 통합 특별법안은 여야특위를 구성해서 함께 논의할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장(사진=모석봉 기자) 원본보기 아이콘

양 시도지사는 "대한민국 100년을 내다보는 실질적인 지방분권은 어디 가고 마치 정부 공모사업처럼 지역 간 경쟁 구도를 만들어버렸다"며 "대전충남특별시의 지방자치는 중앙의 배려가 아닌 지방의 권한으로 완성돼야 한다"고 강조했다.

아울러 "지난 국무총리의 행정통합 지원계획은 구체성이 부족하고 선언적이라 상당히 미흡하다"며 "대통령의 강력한 자치분권 의지를 담아 중앙의 재정·규제 권한 등을 이양하는 것을 특별법에 명문화해야 한다"고 주장했다.

양 시도지사는 "재정 분야를 살펴보면, 정부의 행정통합 재정지원안은 시혜적 성격의 실효성 없는 한시적 대책에 불과하다"며 "정부의 재정지원 조건인 '4년간·최대'는 삭제하고 지난해 10월 발의된 특별법안과 같이 양도소득세, 법인세, 부가가치세 등의 재정을 법률로 확정해 대전충남특별시에 이양해야 할 것을 강력히 촉구한다"고 했다.

이어 "정부는 대전충남특별시를 서울시에 준하는 지위를 부여한다고 했는데, 겉으로만 위상 강화를 약속했지, 실질적인 내용이 빠져있다"며 "조직·인사권이 특별시 권한이라고 정확하게 특별법안에 명문화해야 한다"고 강조했다.

아울러 "혁신도시 지원과 관련해서, 1차 공공이관 이전에서 소외된 대전과 충남이 2차 공공기관 이전 최우선권을 갖는 것은 당연하다"며 "실행력을 담보하기 위해 2차 공공기관 이전 규모, 지원 범위 등을 특별법안에 포함해야 한다"고 했다.

왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장(사진=모석봉 기자) 원본보기 아이콘

이와 함께 "산업 분야 지원과 관련해서, 그동안 장밋빛 청사진을 그린 정부 발표는 수도 없이 많았는데, 지난해 10월에 발의된 특별법안의 특례가 국회에서 통과된다면 이 문제는 완벽하게 해결할 수 있다"고 주장했다.

끝으로 "대전충남특별시를 수도권에 버금가는 경제과학수도로 조성하기 위해서는 예비타당성조사 면제, 연구개발특구 특례, 농업 진흥 지역 해제, 국가산단 지정, 개발제한구역에 대한 권한 이양 등이 필요하다"면서 "이 부분은 정부 발표안에서는 확인할 수 없었는데, 정부와 국회는 중요한 것을 놓치면 안 될 것"이라고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



