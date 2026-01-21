컴투스 "야구 게임 라인업 누적 매출 1조원 돌파"

3년간 연평균 매출 약 30% 증가

"완성도·서비스 경쟁력 강화할 것"

컴투스는 자사 야구 게임 통합 매출이 누적 1조 원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

'컴투스프로야구 2015' 메인 이미지. 컴투스 제공 AD 원본보기 아이콘

컴투스는 2008년 '컴투스프로야구' 시리즈를 시작으로 국내 야구 게임 시장에서 탄탄한 입지를 구축해 왔다. 이어 2015년 '컴투스프로야구' 3D 버전 출시를 기점으로 본격적인 성장 궤도에 진입했고, KBO와 MLB 등 공식 라이선스 기반의 다양한 야구 게임 타이틀로 경쟁력을 확대하면서 글로벌 야구 게임 시장을 선도하고 있다.

컴투스에 따르면 지난해 야구 게임 월간 이용자 수(MAU)는 최고 260만명을 넘어서며 2015년 대비 6배 이상 증가했다. 최근 3년간 연평균 매출 성장률은 약 30%를 기록하며 장기 흥행 기반을 공고히 했다.

성장 배경으로는 현실 야구팬들이 만족할 정도로 정교하게 구현한 플레이 콘텐츠와 장기간 축적된 개발 역량, 글로벌 라이브 서비스 노하우 등을 꼽았다. 신작 출시를 통한 시장 확장도 성장을 견인했다.

컴투스는 2016년 'MLB 9이닝스 16' 출시를 통해 글로벌 시장 공략을 본격화했고, 2022년 '컴투스프로야구V', 2023년 'MLB 라이벌'까지 신작을 잇달아 선보이며 라인업을 강화했다. 지난해에는 일본 프로야구(NPB) 기반의 '프로야구 라이징'으로 일본 시장을 공략했다.

컴투스는 각 리그의 흐름에 맞춰 업데이트 완성도를 높이고 'MLB 9이닝스' 출시 10주년 기념 콘텐츠 확대 등 타이틀마다 차별화된 전략으로 성장세를 이어간다는 방침이다.

홍지웅 컴투스 야구 게임 제작총괄은 "수십 년간 이어온 '컴투스프로야구' 시리즈의 개발·운영 노하우와 글로벌 라인업 확장을 바탕으로 야구 게임이 꾸준히 성장하는 구조를 만들어 왔다"며 "게임의 완성도를 한층 더 높이고 서비스 경쟁력을 강화해 야구팬들이 더 즐거운 게임을 경험할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>