본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

구미여성기업인협의회, 최정자 12대 회장 취임

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.21 17:12

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“도전할 수 있는 환경 조성”
여성기업인 연대 강화
지역경제 기여 공로 회원 표창

경북 구미시여성기업인협의회는 21일 회원 등 40여 명이 참석한 가운데 정기총회와 함께 제11·12대 회장 이취임식을 개최했다.


행사는 이·취임사와 격려사, 신임 임원진 소개순으로 진행됐다. 특히 지역경제 발전에 기여한 회원들을 대상으로 한 표창 수여가 이어지며, 현장에서 묵묵히 성과를 쌓아온 여성 기업인들의 노고를 격려하는 의미 있는 시간이 마련됐다.

구미여성기업인협의회 최정자(㈜포스 도어 대표) 12대 회장/구미시청 제공

구미여성기업인협의회 최정자(㈜포스 도어 대표) 12대 회장/구미시청 제공

AD
원본보기 아이콘

제11대 최민정 회장에 이어 취임한 최정자(㈜포스 도어 대표) 12대 회장은 "여성 기업인들이 자긍심을 갖고 도전할 수 있는 환경을 만들고, 지역사회와 함께 성장하는 협의회로 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

김영철 경제국장은 "대내외 경제 여건이 어려운 상황에서도 여성 기업인들의 도전과 열정은 구미 경제의 중요한 버팀목"이라며 "협의회가 소통과 연대를 바탕으로 지역 산업과 경제 활성화에 지속해서 기여하길 기대한다"고 말했다.


한편, 구미 여성 기업인협의회는 2000년 설립 이후 여성기업인 간 정보 교류와 협력 네트워크를 기반으로 리더십을 강화해 왔으며, 현재 39개 업체가 참여해 지역경제의 한 축을 담당하고 있다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기