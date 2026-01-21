삼성전자 노태문 "AI 설계·디자인에서 유용성·개방성·신뢰를 최우선으로 삼아야"

미국 월스트리트저널에 기고

삼성전자 대표이사로선 첫 사례

AI의 현 발전상과 방향에 대한 견해 밝혀

"실용적 혁신으로 확장하는 본질 유지해야"

"맥락·의도를 이해해 신뢰 얻을 지가 관건"

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)은 20일(현지시간) 미국 월스트리트저널 기고를 통해 "인공지능(AI)의 설계와 디자인에서 실질적 유용성과 개방성, 신뢰감을 최우선으로 삼아야 한다"고 강조했다.

노 사장은 '아라마의 법칙'을 인용하며 이와 같이 썼다. "AI를 발전시키는 데 있어서 일상적이고 실용적인 혁신으로 확장할 수 있게 만드는 본질을 절대 놓치지 않아야 한다"고도 했다. 아마라의 법칙은 새로운 기술이 단기적으로는 과대평가되고 장기적으로는 과소평가되는 경향을 하나의 법칙으로 정립한 용어다.

삼성전자 대표이사가 월스트리트저널에 기고를 올린 건 노 사장이 처음인 것으로 알려졌다. 노 사장은 "AI에 관한 핵심 질문은 더 이상 인지도 여부가 아니라 AI가 실제 삶에서 얼마나 실용적이고 도움이 되느냐"라며 "맥락과 의도를 충분히 이해해 신뢰를 얻을 수 있는지가 관건"이라고 했다.

이를 위해 기업은 보다 많은 사람이 사용 가능하고(Reach), 배울 필요 없이 자연스럽게 쓸 수 있으며(Openness), 안정적 성능과 보안을 내장한(Confidence) AI를 설계해야 한다고 노 사장은 짚었다. "산업 전반이 직면한 진짜 과제는 AI 활용 능력을 높이는 것이 아니라 사람들이 굳이 '프로젝트'를 만들지 않아도 자연스럽게 사용할 수 있는 AI를 설계하는 데 있다"고 설명했다.

또 "AI가 보편적으로 되기 위해서는 언어, 문화, 사용 맥락 전반에서 동일한 수준으로 잘 작동해야 한다"며 "개방성은 언어에만 국한되지 않으며 더 많은 사람이 편안하게 AI를 사용하려면 별도의 학습 없이도 직관적으로 쓸 수 있어야 한다"고 했다. "단기적이든 장기적이든, AI의 진정한 가치는 벤치마크나 모델 비교에서 드러나지 않는다"며 "그것은 더 많은 사람이 세상을 이해하고, 참여하며, 일상을 보다 수월하게 살아가는 평범한 순간들 속에서 비로소 드러날 것"이라고도 했다.





