양주시, ‘2026년 올해의 책’ 최종 11권 선정…독서 진흥 사업 추진

경기 양주시는 '2026년 양주시 올해의 책' 11권을 선정했다고 21일 밝혔다.

이번 선정 과정에서는 다양한 세대의 목소리를 담기 위해 초등학생부터 성인까지 연령별 분과로 구성된 시민선정단이 참여했다.

시는 지난해 10월부터 시민들을 대상으로 '올해의 책'을 추천받고 시민 선호도 조사와 시민선정단의 회의를 거쳐 그림책, 어린이글책, 청소년, 문학, 비문학 등 5개 부문에서 최종 11권을 선정했다.

부문별 선정도서는 그림책 부문 ▲구름 반창고(박유니 글·그림) ▲다람쥐 할머니의 시간(서영 글·그림) ▲우리 은동이(김선진 글·그림) 등 3권, 어린이글책 부문 ▲뜨겁게 도와주는 북극곰센터(황지영 저) ▲서브(탁정은 저) 등 2권이다. 청소년도서 부문은 ▲내가 없던 어느 밤에(이꽃님 저) ▲미래가 보이는 일기장(고혜원 저) ▲트윈(유진서 저) 등 3권이며, 문학 부문은 ▲슬픔의 틈새(이금이 저) 1권, 비문학 부문은 ▲한국이란 무엇인가(김영민 저) ▲나의 두 번째 교과서x나민애의 다시 만난 국어(나민애 저) 등 2권이다.

양주시는 선정된 '올해의 책'을 보육기관, 학교, 지역서점, 사립작은도서관 등과 연계해 ▲사운드 오브 북 ▲스쿨북 릴레이 ▲우리동네 작은서재 ▲북 크로싱 독서운동 등 시민들과 올해의 책을 함께 읽는 다양한 사업을 추진할 계획이다.

양주시 관계자는 "시민들이 올해의 책을 통해 소통하고 공감하며 독서의 즐거움을 느낄 수 있도록 다채로운 사업을 추진할 예정이니 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



