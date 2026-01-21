KT, AI 기본법 시행 앞두고 "책임 있는 AI 체계 강화할 것"

KT는 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(AI 기본법) 시행을 앞두고 '책임 있는 AI(Responsible AI·RAI)' 체계를 강화하고 있다고 21일 밝혔다. 책임 있는 AI 체계를 통해 안심하고 활용할 수 있는 AI 환경 구축에 힘을 쏟고 있다는 설명이다.

KT는 AI 윤리를 AICT 중심 경영을 위한 핵심 가치로 설정했다. 이를 위해 2024년 전담 조직인 '책임감 있는 AI 센터(RAIC)'를 구축하고 국내 통신사 중 처음으로 '책임감있는AI최고책임자(CRAIO)'를 임명했다.

여기에 자체 AI 윤리 원칙 'ASTRI(아스트리)'를 제정했다. 이를 통해 AI의 기획과 개발, 운영 등 전 과정에서 ▲책임성 ▲지속가능성 ▲투명성 ▲신뢰성 ▲포용성 등 5대 핵심 원칙을 적용하고 있다.

아울러 매년 'KT 책임감 있는 AI 리포트'를 발간하며 KT의 AI 윤리 강화 활동 성과를 공개하고, 분야별 외부 전문가로 구성된 'KT 책임 있는 AI 자문위원회'를 운영해왔다. 전 직원 대상으로는 AI 윤리 교육을 필수 교육 과정으로 운영하고 있다.



기술 측면에서는 국내 환경에 적합한 자체 AI 안전성 기준을 수립했다. 지난해 10월 발간한 '책임있는 AI 기술보고서'를 통해서는 전주기적 위험 관리 체계를 구축하고 실제 환경에 적용 가능한 평가 체계와 구현 전략을 제시했다.

KT는 AI 모델의 유해 응답을 실시간으로 차단하는 'AI 가드레일'을 지난해 9월 오픈소스로 공개한 바 있다. 자체 개발한 AI 모델 '믿:음 K 2.0 베이스'는 국내 AI 모델 최초로 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 인공지능 신뢰성 인증 2.0(CAT 2.0)을 획득했다.

KT는 성능 중심 AI에서 나아가 믿을 수 있는 AI를 통해 국내 기업과 공공 고객이 안심하고 AI 전환(AX)을 추진할 수 있도록 지원한다는 방침이다. 배순민 KT CRAIO(상무)는 "앞으로도 신뢰할 수 있는 AI 기술을 기반으로 국내 AI 산업의 건강한 성장과 이용자 신뢰 확보에 기여하겠다"고 말했다.





