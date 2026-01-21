[포토] 중진 의원들돠 대화하는 장동혁 대표

송언석 국민의힘 원내대표와 중진 의원들이 21일 국회 로텐더홀에서 '통일교·공천헌금' 쌍특검법 수용 촉구하며 이레째 단식을 이어가고 있는 장동혁 대표를 찾아 대화하고 있다.







