광명시, 어르신 배려한 전용 걷기 프로그램 2월부터 운영

65세 이상 위한 '어르신 걷기 챌린지' 운영

경기도 광명시가 다음 달부터 고령자를 위한 걷기 프로그램을 운영한다

광명시는 모바일 걷기 플랫폼 '워크온(WalkOn)'을 활용한 걷기 챌린지 방식을 개편하고, 65세 이상 시민을 위한 '어르신 걷기 챌린지'를 별도로 운영한다고 21일 밝혔다.

이번 개편은 연령대별 신체 활동 특성과 참여 여건을 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 참여자의 안전성과 만족도를 높이고, 보다 효과적인 건강 증진 사업을 추진하기 위한 것이다.

개편안에 따라 워크온 걷기 챌린지는 참여 연령에 따라 채널을 구분해 운영한다. 0세부터 64세까지는 '일반 걷기 챌린지'에, 65세 이상은 '어르신 걷기 챌린지'에만 각각 참여할 수 있다.

변경된 운영 방식은 오는 2월부터 11월까지 10개월간 적용된다.

시는 워크온 앱에 설정된 나이 정보가 실제와 다를 경우 참여에 제한이 발생할 수 있으므로, 본인의 연령 정보를 정확히 확인해달라고 당부했다. 자세한 사항은 광명시보건소 건강위생과 건강증진팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.

나기효 광명시 건강위생과장은 "앞으로도 시민 모두가 자신의 여건에 맞게 건강한 생활을 실천할 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>