임달희, 공주시장 출마…자치단체 첫 '공주학사' 공약



교육을 도시 성장 전략 전면에…수도권 유학생 주거 지원·글로벌 인재 육성 제시



더불어민주당 임달희 공주시의회 의장이 21일 오는 6월 치러지는 지방선거에서 공주시장에 출마한다고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 임달희 충남 공주시의회 의장이 오는 6월 지방선거에서 공주시장에 출마한다.

임 의장은 공주의 미래 성장 전략으로 '교육'을 전면에 내세우며, 자치단체 최초로 '수도권 공주학사' 설립을 핵심 공약으로 제시했다.

임 의장은 21일 공주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "멈춰버린 공주의 심장을 다시 뛰게 하겠다"며 공주시장 선거 출마를 선언했다.

그는 공주의 경쟁력 회복 해법을 '교육도시 전환'으로 규정하고, 이를 시정 운영의 최우선 과제로 추진하겠다고 밝혔다.

임 의장이 내건 대표 공약은 '수도권 공주학사' 건립이다.

수도권 대학으로 진학한 공주 출신 학생들이 주거비 부담으로 학업에 어려움을 겪는 현실을 감안해, 시가 직접 기숙사를 건립·운영하겠다는 구상이다.

그는 "교육비와 주거비 부담은 지역 인재 유출의 핵심 원인"이라며 "주거 안정은 인구 유출을 막는 가장 현실적인 대책"이라고 설명했다.

또 해외 명문대와의 교류, 유학 및 국제 교육 프로그램을 시 차원에서 제도적으로 지원해 지역 학생들의 국제 경쟁력을 키우겠다는 계획이다.

임 의장은 "공주의 아이들이 지역에 머무는 인재가 아니라 세계로 나아가는 인재로 성장해야 한다"고 말했다.

이와 함께 공주의 역사·문화 자원에 인공지능(AI) 등 미래 기술을 결합한 특화 교육, 학교와 지역사회가 연계되는 마을 교육 공동체 조성도 주요 공약으로 제시했다.

교육을 매개로 '떠나는 도시'에서 '찾아오는 도시'로 도시 구조를 전환하겠다는 전략이다.

임 의장은 "리더는 혼자 빛나는 존재가 아니라 시민을 빛나게 하는 배경이어야 한다"며 "10만 시민 한 사람 한 사람이 주인공이 되는 공주를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "과거의 성과에 머무르지 않고, 미래 세대가 돌아오는 도시로 공주의 체질을 바꾸겠다"며 지지를 호소했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>