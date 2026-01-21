코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락

외국인·기관 '사자'에 코스피 반등

현대차 그룹주 일제히 상승

21일 장 초반 1%대 급락하며 4800선까지 후퇴했던 코스피가 장 후반 반등에 성공하며 4900선에 재안착했다. 코스닥은 2% 넘게 빠지며 950선에서 거래를 마쳤다.

이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.49% 오른 4909.93으로 마감했다. 지수는 전장보다 1.57% 내린 4808.94로 출발한 직후 4807.13까지 밀려나며 시장의 불안을 키웠다. 오전 한때 4900선을 회복했으나 이내 하락 전환하며 변동성이 커지는 양상을 보였다. 하지만 장 후반 상승 폭을 키우며 4900대에서 거래를 마쳤다.

외국인과 기관 매수세가 지수 반등을 이끌었다. 이들은 이날 하루 각각 4395억원, 3220억원을 사들였다. 반면 개인은 9967억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰다.

이날 지수 상승의 주역은 단연 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 70,000 등락률 +14.61% 거래량 7,707,558 전일가 479,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 박민우 현대차 AVP사장 "테슬라와 당당히 경쟁…AVP·포티투닷은 원팀"(종합)[단독]'엔비디아·테슬라' 출신 박민우 현대차 사장 "상용화·내재화 시급"코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close 였다. 14.61% 급등세를 보이며 54만9000원으로 거래를 마쳤다. 장중에는 55만1000원까지 오르며 52주 신고가를 갈아치웠다. 피지컬 인공지능(AI) 기대감에 힘입어 현대차 주가가 80만원까지 오를 수 있다는 증권가 전망이 긍정적 영향을 미쳤다. 강성진 KB증권 연구원은 "자회사 보스턴다이나믹스(BD)가 현대차 생산성 혁신의 결정적 전환점이 될 것으로 기대된다"고 언급했다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 487,500 전일대비 36,500 등락률 +8.09% 거래량 1,202,269 전일가 451,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 현대모비스, 자율주행·SDV차에 5G 무선통신 심는다LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진" 전 종목 시세 보기 close (8.09%) 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 93,700 전일대비 6,300 등락률 +7.21% 거래량 1,197,313 전일가 87,400 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 [특징주]현대위아, CES서 신제품 공개에 13%대 강세…신고가[CES 2026]현대위아 '온돌 난방 車' 타보니…차내 공간·전비 개선[CES 2026]현대위아, 車 공조시스템 체험 전시…온돌 난방 구현 전 종목 시세 보기 close (7.21%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 172,100 전일대비 8,200 등락률 +5.00% 거래량 4,135,690 전일가 163,900 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락기아, 글로벌 사회공헌활동 '부트캠프' 다큐멘터리 공개LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까 전 종목 시세 보기 close (5.00%) 등 그룹사들이 일제히 오름세를 보였다.

대형 반도체주 희비는 엇갈렸다. 시가총액 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 4,300 등락률 +2.96% 거래량 31,021,284 전일가 145,200 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상애플, 중국 판매량 2년만에 1위 탈환.. 4분기 점유율 21.8% 전 종목 시세 보기 close 는 2.96% 오른 반면, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 740,000 전일대비 3,000 등락률 -0.40% 거래량 3,755,171 전일가 743,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락거래대금 증가가 실적으로 연결…증권 업종, 증시 활황 수혜주로 부상애플, 중국 판매량 2년만에 1위 탈환.. 4분기 점유율 21.8% 전 종목 시세 보기 close 는 0.40% 빠졌다. 이밖에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 8,500 등락률 -2.11% 거래량 280,563 전일가 403,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-2.11%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,873,000 전일대비 47,000 등락률 -2.45% 거래량 59,612 전일가 1,920,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로 전 종목 시세 보기 close (-2.45%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 631,000 전일대비 10,000 등락률 -1.56% 거래량 196,439 전일가 641,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락HD현대중공업, 4816억 규모 원유운반선 등 수주'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-1.56%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 91,300 전일대비 4,000 등락률 -4.20% 거래량 7,921,343 전일가 95,300 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락거래대금 증가에 증권주 ‘함박웃음’...지금이 비중확대 타이밍?잘 고른 종목에 넉넉한 투자금이 더해진다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-4.20%) 등은 하락, 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,315,000 전일대비 6,000 등락률 +0.46% 거래량 264,013 전일가 1,309,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (0.46%)는 상승 마감했다.

업종별로는 운송장비·부품(3.99%) 전기·가스(3.13%) 전기·전자(1.03%) 등이 상승 마감했다. 반면 증권(-2.77%) 제약(-2.64%) 기계·장비(-2.46%) 비금속(-2.39%) 오락·문화(-1.75%) 등은 약세로 거래를 마쳤다.

임정은 KB증권 연구원은 "코스피가 '오천피'를 앞둔 부담과 그린란드를 둘러싼 지정학적 갈등 심화에 장중 변동성 흐름을 보였다"고 분석하며 "본격적인 실적 시즌을 맞아 증시 랠리가 지속되고 있음에도 추정치 상향에 따른 밸류에이션 부담이 높지 않은 편으로 당분간 긍정적 흐름은 이어질 것"이라고 전망했다.

이날 코스닥은 전장보다 2.57% 빠진 951.29에 마감했다. 전장 대비 1.88% 내린 958.05로 출발한 지수는 장중 940~960선을 맴돌며 약세를 지속했다. 외국인과 기관이 각각 2654억원, 6611억원을 내다 팔며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 9563억원을 사들이며 저가 매수에 나섰다.

이날 코스닥 시가총액 상위 1위 종목인 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 373,500 전일대비 107,500 등락률 -22.35% 거래량 7,182,318 전일가 481,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락알테오젠, GSK 자회사 테사로와 3900억대 라이선스 계약'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close 을 비롯한 제약주가 동반 급락세를 보이며 하락장을 주도했다. 알테오젠은 전날 글로벌 제약기업 글락소스미스클라인(GSK)의 자회사 테사로에 피하주사 전환 기술이 적용된 'ALT-B4'를 최대 4200억원 규모로 기술 이전키로 했다고 공시했으나, 그 규모가 기대치를 하회하면서 22.35% 빠졌다. 시총 상위 종목에 속한 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 177,100 전일대비 23,900 등락률 -11.89% 거래량 2,860,899 전일가 201,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인ADC 효과 높이는 '조력자 기술'의 힘 전 종목 시세 보기 close (-11.89%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 50,200 전일대비 1,900 등락률 -3.65% 거래량 788,379 전일가 52,100 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close (-3.65%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 146,500 전일대비 20,200 등락률 -12.12% 거래량 1,113,850 전일가 166,700 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준 전 종목 시세 보기 close (-12.12%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 이 외 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 95,100 전일대비 3,200 등락률 -3.26% 거래량 1,690,839 전일가 98,300 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지?코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락부족한 주식자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%대로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close (-3.26%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 514,000 전일대비 9,000 등락률 -1.72% 거래량 309,385 전일가 523,000 2026.01.21 15:30 기준 관련기사 방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지?코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락[발언대]생산적 금융, 국가 경제성장과 기술 발전에 집중해야 전 종목 시세 보기 close (-1.72%) 등 시총 상위 종목도 약세로 마감했다.

업종별로는 일반서비스(-11.20%) 제약(-4.69%) 건설(-3.21%) 출판·매체복제(-2.90%) 금융(-2.79%) 오락·문화(-2.58%) 등의 순으로 낙폭이 컸다. 반면 기계·장비(1.66%) 유통(1.54%) 운송장비·부품(0.95%) 등은 상승 마감했다.





