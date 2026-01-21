[포토] 장동혁 단식 농성장 찾은 이석연 국민통합위원장

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 국회 로텐더홀 단식 농성장을 찾은 이석연 국민통합위원장과 인사하고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>