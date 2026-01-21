용산구, 공인중개사협회 용산구지회서 성금 1734만원 받아

취약계층 겨울나기 지원에 사용

서울 용산구(구청장 박희영)는 21일 한국공인중개사협회 용산구지회로부터 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기' 성금 1734만원을 전달받았다고 밝혔다.

박희영 용산구청장(가운데)이 한국공인중개사협회 용산구지회로부터 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기' 성금을 전달받고 기념사진을 찍고 있다. 용산구 제공.

이날 구청장실에서 열린 전달식에는 김윤숙 용산구지회장과 운영위원들이 참석했다. 이들은 지역 내 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 사용해 달라며 성금을 전달했다. 용산구는 전달받은 성금을 용산복지재단을 통해 지역 내 저소득 가구와 취약계층을 지원하는 데 사용할 예정이다.

박희영 용산구청장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔에 동참해 주신 한국공인중개사협회 용산구지회에 감사드린다"며 "기탁해주신 성금은 도움이 꼭 필요한 이웃들에게 소중히 전달해 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.

'2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기' 참여를 희망하는 구민은 사회복지법인 사회복지공동모금회 서울특별시지회로 성금을 기탁하면 된다. 후원 문의는 용산복지재단(02-2074-9191)으로 하면 된다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



