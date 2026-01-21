본문 바로가기
경기북부119 “영하의 추위 뚫고 풍덩”…혹한기 수난구조 훈련 돌입

이종구기자

입력2026.01.21 15:55

경기도북부119특수대응단, ‘2026 동계 수난사고 대비태세’ 확립

경기도북부119특수대응단은 동계 내수면 수난사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동 수행을 위해 2026년 동계 수난사고 대응 훈련을 21일부터 3일간 양주 덕계저수지에서 실시한다고 밝혔다.

경기도북부119특수대응단은 동계 내수면 수난사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동 수행을 위해 2026년 동계 수난사고 대응 훈련을 21일 양주 덕계저수지에서 실시하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공

경기도북부119특수대응단은 동계 내수면 수난사고 발생 시 신속하고 안전한 구조활동 수행을 위해 2026년 동계 수난사고 대응 훈련을 21일 양주 덕계저수지에서 실시하고 있다. 경기북부소방재난본부 제공

이번 훈련은 겨울철 결빙 수역 및 저수온 환경에서의 수난사고에 대비해 대응 절차를 숙달하고 얼음 밑 또는 찬물 환경이라는 고위험 조건에서의 실전형 훈련을 통해 대원의 위기 대응능력을 한층 강화했다.


훈련에는 경기도북부119특수대응단 특수구조1·2·3팀 대원 30명이 참여하며 주요 훈련 내용은 ▲얼음 밑 또는 찬물 환경에서의 팀 단위 구조대상자 탐색 및 인양 훈련 ▲구조대원 비상상황 발생 시 신속동료구조팀(RIT) 편성 및 운용 ▲수난사고 대응 수중 드론 등 첨단장비를 활용한 구조 대응 등이다. 훈련은 동계 수난사고 대응 전반에 대한 실전 훈련으로 이뤄진다.

또한, 팀 단위 역할 분담과 협업 체계를 강화해 구조 현장에서의 혼선을 최소화하고 대원 간 유기적인 협조를 통해 보다 안전하고 효율적인 구조활동이 이뤄질 수 있도록 훈련을 구성했다.


권선욱 단장은 "동계 수난사고는 저수온과 결빙으로 인해 구조대원과 요구조자 모두에게 큰 위험이 따른다"며 "이번 훈련을 통해 어떠한 상황에서도 신속하고 안전한 구조활동이 가능하도록 대응능력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
