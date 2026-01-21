본문 바로가기
의령군, 지방세 고지서 챗봇 상담 QR코드 도입

영남취재본부 주소은기자

입력2026.01.21 15:37

경남 의령군은 지방세 고지서 전면에 '지방세 챗봇 상담서비스' QR코드를 삽입해 발송한다고 21일 밝혔다.


이번 서비스는 AI 기반 '위택스봇'을 활용해 자동차세, 재산세, 취득세, 주민세 등 주요 지방세 세목과 지방세 관련 생활민원에 대해 24시간 상담을 제공한다.

지방세 챗봇 상담서비스 QR코드 삽입 발송. 의령군 제공

지방세 챗봇 상담서비스 QR코드 삽입 발송. 의령군 제공

납세자는 스마트폰으로 고지서의 QR코드를 인식하면 별도 절차 없이 챗봇 상담서비스에 바로 접속할 수 있다.


챗봇 안내 QR코드는 지방세 고지서 전면에 배치되며, 등록면허세(1월), 자동차세(6·12월), 재산세(7·9월), 주민세(8월) 등 정기분 고지서에 우선 적용된다.


의령군은 이번 QR코드 도입을 통해 지방세 상담 접근성을 높이고, 비대면 세정 서비스를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.




영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr
